Политика

Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно

Первый день трехдневного голосования на муниципальных выборах 2024 в Псковской области прошёл благополучно. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей во время осмотра выставки «История избирательного процесса в плакатах» 7 сентября.

«Выборы у нас в регионе сейчас идут нормально. Обращения от избирателей у нас есть, мы их разбираем, но они не являются жалобами. В целом, первый день закончился благополучно, никаких проблем у нас не возникло, сейчас идет второй день голосования. На второй день все участки открылись в штатном режиме, никаких проблем нет», - сказал председатель облизбиркома.

Игорь Сопов напомнил, что в ряде районов Псковской области работают передвижные мобильные медицинские комплексы, где можно пройти преддиспансеризацию.

Также председатель Избиркома отметил, что наблюдение организовано на всех участках. Самое большое количество наблюдателей подготовила Общественная палата Псковской области. Число общественных наблюдателей составило 111 человек. «Они сидят на каждом, находятся на каждом избирательном участке и наблюдают за ходом голосования», - пояснил Игорь Сопов.

Что касается явки, председатель облизбиркома отметил, что явка на первый день была достаточно хорошая.