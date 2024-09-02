Политика

Александр Козловский проверил работу избирательных участков Псковской области

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский мониторит работу избирательных участков Псковской области.Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Бежаницком муниципальном округе проходят выборы депутатов Собрания депутатов первого созыва. Всё в штатном режиме», - отметил он.

Также Александр Козловский проверил работу избирательных участков в Порхове вместе с главой муниципального округа Юрием Семеновым. Здесь проходят выборы депутатов районного Собрания.

«На УИКах созданы все условия для обеспечения процесса голосования. Кроме того, на площадке возле УИК 524 можно проверить свое здоровье). Передвижной мобильный медицинский комплекс завтра, 8 сентября, будет работать с 10 до 15 часов», - добавил парламентарий.