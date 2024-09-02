Политика

Омбудсмен взял на контроль соблюдение избирательных прав псковичей

В целях осуществления мониторинга по обеспечению и соблюдению избирательных прав граждан Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в первый день голосования посетил ряд избирательных участков, расположенных в Дновском и Порховском районах. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Один из избирательных участков носит имя Арнольда Мери — первого эстонца, который в годы Великой Отечественной войны за совершение подвига на Порховской земле был удостоен звания Героя Советского Союза. В этих муниципальных образованиях проходят выборы представительных органов местного самоуправления — первых созывов Собрания депутатов Дновского муниципального округа и Собрания депутатов Порховского муниципального округа.

В ходе посещения избирательных участков основное внимание омбудсмен обратил на создание условий для проведения голосования, наличие полного комплекта информационных материалов о кандидатах в депутаты, специальных средств для людей с ограниченными возможностями здоровья, сохранность избирательных ящиков для голосования и правильность учета списков избирателей, отсутствия в них тех граждан, кто выбрал ДЭГ, обеспечения безопасности граждан.

Во время посещения участковых избирательных участков Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов пообщался как с членами комиссий, так и с наблюдателями, которые присутствовали на избирательных участках. Как рассказали наблюдатели, нарушений при голосовании не было, перед началом голосования все урны запечатывались, голосование проходило в соответствии со списком избирателей и только по паспортам граждан.

Как отметил псковский омбудсмен, выборы в этих районах проходят спокойно, замещение депутатских мандатов осуществляется на реальной альтернативной основе, поскольку в списки для голосования включены представители не только 6 ведущих политических партий нашего региона, таких как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Яблоко» и «Новые люди», но и ряда других политических объединений. В кандидатах в депутаты есть и самовыдвиженцы, подчеркнул Дмитрий Шахов. Поэтому можно констатировать, что реализация избирательных прав граждан на выдвижение кандидатов с использованием как партийной процедуры, так и использования способа самовыдвижения в Псковской области обеспечена.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе трехдневного голосования планирует посетить и другие районы нашей области, где проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Трехдневное голосование проходит в Псковской области с 6 сентября на выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва, дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района.