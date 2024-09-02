Политика

Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30%

Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 12:00 8 сентября составила 29,2%, всего проголосовали 19 179 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

На участках к 12.00 проголосовали 15 356 человек — 23,4%. Численность избирателей, включенных в списки, — 65 690 человек без учёта ДЭГ.

С помощью ДЭГ проголосовали 3 823 человека — 84%.

Напомним, в Псковской области проходит голосование в трехдневном формате на муниципальных выборах. Избиратели голосуют на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва. Также проходит голосование на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений.