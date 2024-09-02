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Политика

В псковском «Яблоке» не согласились с позицией руководителя облизбиркома о нарушениях в Гдове

08.09.2024 16:03|ПсковКомментариев: 0

В Псковском региональном отделении партии «Яблоко» не согласились с позицией председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, который заявил о нарушениях на выборах в Гдовском районе со стороны члена Избирательной комиссии Псковской области от партии «Яблоко» Елены Маятниковой.

Игорь Сопов сообщил, что Елена Маятникова якобы не имеет права запрашивать и получать информацию в участковых и территориальной избирательных комиссий Гдовского района во время голосования по выборам главы Гдовского района. Он призвал членов участковых избирательной комиссии не соглашаться на просьбы Елены Маятниковой и относиться к ней как к простому гражданину, который зашел на участок. 

Как заявили в реготделении «Яблока», оценки и призывы Игоря Сопова «прямо противоречат федеральному и областному законодательству о выборах». Яблочники сослались на статью 30 федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан и аналогичную норму статьи 26 Избирательного кодекса Псковской области.

«Присутствие члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса от "Яблока" юриста Елены Маятниковой на выборах главы Гдовского района и ее требования в получении информации и копий документов от нижестоящих избирательных комиссий полностью законны, невыполнение этих требований является административным правонарушением», - подчеркнули в региональном отделении партии.

Напомним, в досрочных выборах главы Гдовского района принимают участие семь кандидатов. Проголосовать на выборах можно сегодня до 20.00. 

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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