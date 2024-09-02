Политика

Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района — Игорь Сопов

Нарушение со стороны члена Избирательной комиссии Псковской области от партии «Яблоко» Елены Маятниковой зафиксировали на выборах главы Гдовского района 8 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Фото предоставил наблюдатель от Общественной палаты Псковской области

«Сейчас в Гдовском районе проходят выборы главы. И сейчас там по участкам перемещается член Избирательной комиссии Псковской области Маятникова Елена Леонидовна. Она приезжает на избирательные участки, достает удостоверение члена Избирательной комиссии Псковской области и просит у членов участковых избирательных комиссий, чтобы они предоставили ей документы, списки и так далее», - рассказал о ситуации Игорь Сопов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области пояснил, что Елена Маятникова в настоящее время на выборах главы Гдовского района не является членом вышестоящей комиссией по отношению к участковым избирательным комиссиям Гдовского района, и такие требования с ее стороны неправомерны.

«Выборы проводятся комиссией Гдовского района. Она не имеет права пользоваться своим удостоверением на этом месте. Плюс к этому, она не предупредила председателя Избирательной комиссии Псковской области, что она вообще собирается посещать избирательные участки в Гдовском районе. Мы призываем членов участковых избирательных комиссий не реагировать на просьбы Елены Леонидовны ни в коем случае, а относиться к ней как обычному гражданину, который приехал в Гдовский район и захотел зайти на избирательный участок. Соответственно, принимаем ее именно в таком статусе, а ни в коем случае не как члена вышестоящей избирательной комиссии. Ее права и обязанности в данном случае не работают», - подчеркнул Игорь Сопов.

По его словам, других жалоб и нарушений на муниципальных выборах пока не фиксировали.

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Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.

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В досрочных выборах главы Гдовского района принимают участие семь кандидатов. Проголосовать на выборах можно сегодня до 20.00.