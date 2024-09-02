Политика

«Его везде ждут, по нему скучают»: талисман выборов Барсик посетил пять участков в Пскове

Талисман выборов в Псковской области Барсик посетил пять участков города Пскова и Общественный штаб по наблюдению за выборами сегодня, 8 сентября, в заключительный день трехдневного голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

«Его везде ждут, по нему скучают… Конечно, мы о нашем избирательном талисмане — Барсике! Кстати, мы не раз замечали, что как только он оказывается на избирательном участке — туда сразу начинают активно прибывать избиратели», - поделились в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в Пскове трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов.

В области голосование также идет на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва и на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений.

Проголосовать на выборах можно сегодня до 20.00 на участке или через дистанционное электронное голосование.