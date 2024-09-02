Александр Седунов: Жалоб от избирателей в Центр общественного наблюдения не поступало 

Жалоб и обращений от избирателей на муниципальных выборах в Псковской области в Центр общественного наблюдения не поступало. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.
Александр Седунов охарактеризовал явку как «достаточно приличную». «Мы, как Центр общественного наблюдения, смотрели и видели, что по муниципалитетам достаточно высокая явка была, и на ДЭГе в том числе», - пояснил председатель Общественной палаты.
Александр Седунов отметил, что жалоб и обращений в Центр общественного наблюдения не поступало. «В штаб (общественного наблюдения - ред.) жалобы, обращения не поступали», - сказал он.
Также стоит отметить, что Общественная палата Псковской области подготовила 111 наблюдателей, которые присутствовали на всех 111 избирательных участках. «Все отработали хорошо, хотел бы их поблагодарить», - заключил Александр Седунов.