Политика

Александр Седунов: Жалоб от избирателей в Центр общественного наблюдения не поступало

Жалоб и обращений от избирателей на муниципальных выборах в Псковской области в Центр общественного наблюдения не поступало. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

«Избирательная кампания была прекрасно подготовлена с точки зрения соблюдения всех прав, избирательных прав, прежде всего, граждан. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что это важная кампания для муниципалитетов, потому что во многих муниципалитетах впервые избирались Собрания депутатов округов», - сказал председатель Общественной палаты Псковской области.

Александр Седунов охарактеризовал явку как «достаточно приличную». «Мы, как Центр общественного наблюдения, смотрели и видели, что по муниципалитетам достаточно высокая явка была, и на ДЭГе в том числе», - пояснил председатель Общественной палаты.

Александр Седунов отметил, что жалоб и обращений в Центр общественного наблюдения не поступало. «В штаб (общественного наблюдения - ред.) жалобы, обращения не поступали», - сказал он.

Также стоит отметить, что Общественная палата Псковской области подготовила 111 наблюдателей, которые присутствовали на всех 111 избирательных участках. «Все отработали хорошо, хотел бы их поблагодарить», - заключил Александр Седунов.