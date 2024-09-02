Политика

Голосование на муниципальных выборах завершилось в Псковской области

Голосование на муниципальных выборах завершилось в Псковской области сегодня, 8 сентября. В 20:00 закрылись все избирательные участки, закончилось дистанционное электронное голосование. Члены комиссий приступают к подсчету голосов.

Фото предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

Напомним, в Пскове проходят дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Также избиратели голосовали на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва. Кроме того, проходило голосование на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений.

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Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18:00 8 сентября составила 35,52%, всего проголосовали 23 334 человека.