Стали известны предварительные итоги досрочных выборов главы Гдовского района

Стали известны предварительные итоги голосования на досрочных выборах главы Гдовского района по результатам обработки 100% бюллетеней (с учетом дистанционного электронного голосования). С большим отрывом лидирует депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Предварительные результаты кандидатов:
Напомним, выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%.
Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года.
Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.