Политика

Петр Алексеенко: Народ голосовал «ногами»

Дистанционное голосование не повысило явку на муниципальных выборах 2024 в Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«В соответствии с действующими законами, которые приняты: избирательный кодекс и все остальное, в Псковской области, они (выборы - ред.) прошли без нарушений, значит, можно признать честными. Но, по сути, вот смотрите, в Усвятах дистанционное голосование и три дня выборы, а там избирателей всего ничего. Как Геннадий Андреевич (Зюганов, - ред.) сказал вчера, это издевательство над избирательной системой, понимаете. И народ, я считаю, проголосовал "ногами", особенно в Пскове», - рассказал председатель обкома КПРФ.

Явку Петр Алексеенко оценил, как низкую. «Дистанционное голосование нам все пропагандировали, чтобы повысить явку. Да ничего оно не повысит. Повысится она, когда люди жить лучше будут, когда депутаты будут действительно большую роль играть в муниципальных округах и в городе Пскове. А если будет командовать одна партия, мы это проходили, как говорится. Народ уже разуверился, что можно что-то изменить к лучшему», - пояснил он.

По предварительным результатам КПРФ на выборах, к которым была допущена занимает второе место. «Где мы принимали участие, у нас твердое второе место. Поэтому свою роль мы сохраняем, будем дальше работать», - заключил Петр Алексеенко.