Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» победила, показав хороший результат

Партия «Единая Россия» показала хороший результат на муниципальных выборах в Псковской области. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский заявил во время брифинга 9 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Выборы в Псковской области состоялись. Партия "Единая Россия" провела хорошую предвыборную кампанию, наши кандидаты встречались с избирателями, активно работали в соцсетях. Хотелось бы сказать, что уже при встречах с избирателями мы чувствовали их поддержку, поэтому была уверенность в хорошем результате, что подтвердили выборы», — сказал Александр Козловский.

Он отметил, что несмотря на то, что результаты предварительные, можно с уверенностью говорить, что партия «Единая Россия» победила, показала хороший результат.

«Конечно, хотелось бы поздравить Ивана Мешкова с убедительной победой в Гдовском районе. Мы провели там серьезную, плотную кампанию, провели очень много встреч и это дало результат. Хотелось бы поздравить Дмитриеву Анну Маратовну тоже с победой. Это хороший, достойный результат», — заключил парламентарий.