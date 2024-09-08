Политика

Из пяти кандидатов «Партии пенсионеров» выбрали четырех — Михаил Иванов о результатах выборов

По результатам муниципальных выборов в Псковской области 4 из 5 кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» стали депутатами в своих районах, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель правления регионального отделения партии Михаил Иванов.

«Явка, я считаю, для муниципальных выборов нормальная. У нас прекрасные результаты. Мы выдвигались по партийным спискам по пяти районам. Из пяти кандидатов у нас четырех выбрали депутатами. Я считаю, что избиратели оценили ту платформу, с которой партия шла на выборы, и сделали выбор в отношении нашей партии», - подчеркнул Михаил Иванов.

Также политик отметил, что выборы прошли в соответствии с законодательством и без нарушений

«Я считаю, что выборы прошли в соответствии с действующим законодательством. Конкуренция на выборах была достойная, много кандидатов было как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. В части нарушения законодательства - каких-либо нарушений, повлиявших на результаты голосования, допущено не было», - заключил Михаил Иванов.

Напомним, что в Единый день голосования в Псковской области состоялись 13 избирательных кампаний:

довыборы депутата Псковской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5,

досрочные выборы главы Гдовского района

выборы депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва;

Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №10;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №4;

досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

Все кампании проводили с применением дистанционного электронного голосования.