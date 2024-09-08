Политика

Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила почти 35%

Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 34,7%. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Это чуть больше 24 тысяч избирателей. Мы оцениваем результаты именно этой явки очень хорошо», - сказал председатель облизбиркома.

Он отметил, что трехдневное голосование, дистанционное голосование дали возможность избирателям максимально проявить свою активность на выборах. «Активная явка была на дистанционном электронном голосовании, у нас проголосовали 4 022 человека. Мы считаем, что это очень большое количество из 4 562, которые зарегистрировались на ДЭГ», - заключил Игорь Сопов.