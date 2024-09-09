Политика

Избирательные кампании в Псковской области прошли без нарушений – Игорь Сопов

Муниципальные избирательные кампании в Псковской области прошли без нарушений. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В общественный штаб, который был организован при Общественной палате, отработал 3 дня, туда тоже никаких жалоб, нарушений не поступало», – сказал Игорь Сопов.

Также председатель Избирательной комиссии получил письмо от уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова, где он тоже написал, что никаких нарушений зафиксировано не было.

«Он объехал все районы, где проходили выборные кампании, сказал, никаких проблем здесь нет. Поэтому вы должны принимать и поражения, и победы честно, с открытым забралом», — обратился к псковским политикам Игорь Сопов.