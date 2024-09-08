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Политика

Дмитрий Шахов: Выборы прошли на альтернативной основе, открыто и гласно

09.09.2024 15:46|ПсковКомментариев: 1

На выборах в органы местного самоуправления Псковской области региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов 8 сентября посетил территориальные и участковые избирательные комиссии Гдовского района. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

В ходе беседы с председателем ТИК Гдовского района Антониной Веселовой Дмитрий Шахов обсудил ситуацию, складывающуюся в последний день голосования по выборам главы Гдовского района, а также ход организации и проведения муниципальных выборов. 

Председатель территориальной избирательной комиссии рассказала псковскому омбудсмену, что в целом выборы проходили с соблюдением действующего законодательства, на альтернативной основе, гласно и открыто. На избирательных участках присутствовали наблюдатели практически всех кандидатов. Тем не менее, ряд событий, которые прошли в последний день голосования, у председателя ТИК района Антонины Веселовой вызвали сожаление, поскольку они могли нарушить избирательные права жителей района и фактически были направлены на дестабилизацию в работе системы участковых избирательных комиссий.

«Несмотря на такую непростую ситуацию, когда ряд кандидатов и политических партий фактически делали попытки злоупотреблять своими правами и полномочиями отдельных должностных лиц, нарушений избирательного законодательства, а также конституционных прав избирать и быть избранным на территории Гдовского района не допущено», - сказала Антонина Веселова.

Дмитрий Шахов рассказал главе ТИК Гдовского района о целях своего визита и об одной жалобе, которая была направлена в его адрес представителем одного из кандидатов на должность главы муниципалитета, и результатах её рассмотрения. Дмитрий Шахов напомнил, что в соответствии с федеральным законом должность уполномоченного по правам человека как раз была учреждена в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

«Как известно, конституционные права наших граждан избирать и быть избранным относятся к фундаментальным правам и свободам человека и гражданина, поэтому и федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, и мои коллеги в других регионах активно участвуют в осуществлении мониторинга по обеспечению и соблюдению избирательных прав граждан», - отметил Дмитрий Шахов.

В ходе беседы Дмитрий Шахов и Антонина Веселова пришли к обоюдному мнению, что выборы должны всегда проходить при строгом выполнении как государственными органами, так и кандидатами на выборные должности и их представителями, политическими партиями, иными участниками избирательного процесса - действующего законодательства, а также при соблюдении прав и свобод граждан, реализации принципов гласности и открытости, реального обеспечения принципа тайного голосования. При этом вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.

После встречи с председателем ТИК Гдовского района уполномоченный по правам человека в Псковской области посетил одну из участковых избирательных комиссий, где проконтролировал соблюдение избирательных прав граждан, в частности, права наблюдения за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов.

«Хочу особо отметить, как ответственно подошли кандидаты и политические партии к процессу формирования корпуса наблюдателей на выборах главы Гдовского района. Я уже неоднократно в ходе различных избирательных кампаний говорил, что политическая партия только тогда представляет собой реальную политическую силу, когда она не только знает, но и умеет, как проконтролировать все полученные голоса своих избирателей. Я впервые увидел на избирательном участке пять наблюдателей как от кандидатов, так и политических партий. Эти наблюдатели с утра и до вечера в течение всех трёх дней голосования наблюдали за соблюдением порядка проведения голосования со стороны участковой избирательной комиссии, включая опечатывание ящика для голосования, участия в наблюдении за выездным голосованием, использованием сейф-пакетов и, конечно, подсчетом голосов», — сказал псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Подводя итоги мониторинга соблюдения избирательных прав на этом участке, уполномоченный по правам человека в Псковской области особо подчеркнул, что голосование и подсчет прошли в полном соответствии с международными и российскими стандартами избирательных процедур.

«Избирательные права граждан обеспечены избиркомом и наблюдателями в полном объёме. Нарушения прав граждан избирать и быть избранным не выявлено, жалоб на этом участке ни от одного наблюдателя, включая представителей оппозиционных партий, не поступило», - отметил Дмитрий Шахов. Уполномоченный по правам человека в Псковской области поблагодарил членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей за активную деятельность по реализации и соблюдению избирательных прав жителей Гдовского района.

В целом, оценивая организацию и проведение выборов в Псковской области, уполномоченный по правам человека считает, что они прошли на хорошем уровне.

«Система избирательных комиссий во главе с Избирательной комиссией Псковской области обеспечила реализацию прав наших жителей избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Выборы прошли на альтернативной основе, открыто и гласно, с соблюдением тайны голосования. Необходимо отметить важную и значимую миссию Общественной палаты Псковской области для обеспечения прав граждан и повышения доверия к выборным процедурам — формирование корпуса общественных наблюдателей, которые работали на каждом избирательном участке. Жалоб на неправомерное воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах в органы местного самоуправления Псковской области либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению не поступало», - заметил Дмитрий Шахов.

Отдельные недостатки в ходе организации выборов, выявленные в ходе мониторинга соблюдения избирательных прав, являются несущественными и не влияющими на достоверность результатов подсчета голосов избирателей, продолжил омбудсмен. При этом сохраняется ранее озвученная позиция уполномоченного по правам человека в Псковской области относительно сроков проведения выборов и применения дистанционного электронного голосования.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #права человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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