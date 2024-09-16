Главный режиссер Дома офицеров получила удостоверение депутата Псковской гордумы

Главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева получила удостоверение депутата Псковской городской Думы, документ ей вручили на очередной сессии 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Коллеги поздравили Анну Дмитриеву с вступлением в ряды депутатов Псковской городской Думы.
Напомним, на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 кандидат от партии «Единая Россия» Анна Дмитриева набрала 52,69% голосов.
Бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.