Политика

Анна Дмитриева: Работать в команде «Единой России» очень здорово

Партия «Единая Россия» поддерживает своих кандидатов на каждом этапе предвыборной кампании и работает в команде. Об этом кандидат в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от «Единой России», набравший наибольшее количество голосов, главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева заявила во время брифинга 9 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«В течение этой выборной кампании я поняла, что работать в команде "Единой России" очень здорово. Это команда единомышленников, здесь ты чувствуешь себя уверенно и понимаешь, что получишь поддержку на каждом этапе. А своим избирателям я, конечно, хочу низко поклониться и сказать, что просьбы будут услышаны, проблемы будут решены», — сказала Анна Дмитриева.

Напомним, на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 кандидат от партии «Единая Россия» Анна Дмитриева набрала 52,69% голосов.