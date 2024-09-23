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Политика

Александр Котов: Главная задача в Гдовском районе – сплотить местную команду

24.09.2024 14:25|ПсковКомментариев: 0

Иван Мешков, одержавший победу на досрочных выборах главы Гдовского района, официально вступил в должность. Торжественная церемония прошла с участием губернатора Михаила Ведерникова, спикера регионального парламента Александра Котова, депутатов Собрания Алексея Севастьянова и Владимира Кузя, депутатов районного собрания, глав муниципальных образований, представителей общественных организаций и духовенства, руководителей ведомств, учреждений и организаций, жителей района.  

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, торжественная церемония началась с оглашения результатов выборной кампании. Председатель территориальной избирательной комиссии Антонина Веселова напомнила, что Иван Мешков набрал более 61,5% голосов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Председатель ТИК вручила главе муниципалитета удостоверение.  

В новом статусе Иван Мешков принёс присягу, дав клятву соблюдать законодательство, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности.  

С напутственными словами к избранному главе Гдовского района обратился губернатор Михаил Ведерников. «Кампания была непростая, где-то даже жёсткая со стороны оппонентов, но наш кандидат одержал уверенную победу при достаточно высокой явке. Это, конечно, показатель того, что когда мы вместе объединяем усилия, нам по плечу любые задачи. Работы впереди очень много, правительство Псковской области будет оказывать всю поддержку, тем более что у Гдовского района очень огромный потенциал», – сказал губернатор и вручил Ивану Мешкову символичный подарок – настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

От лица законодательной власти руководителя муниципалитета поздравил Александр Котов, подчеркнув, что избирательная кампания была конкурентной, а победивший кандидат максимально использовал это время для встреч с жителями Гдовского района, чтобы услышать их наказы и ожидания от работы муниципальной команды.  

«Хочу пожелать, чтобы вы, прежде всего, стали здесь настоящим лидером, по-настоящему вели за собой, чтобы люди поверили в вас и связывали с вашей работой позитивные изменения в Гдовском районе. Думаю, самая главная задача – сплотить местную команду, которая могла бы профессионально работать, решать существующие проблемы, использовать все имеющиеся инструменты и преимущества совместной работы в большой команде во главе с губернатором, депутатами областного Собрания, муниципальными депутатами», - отметил спикер.   

В завершение Александр Котов пожелал новому руководителю справиться со всеми трудностями, которые за последние годы сложились в Гдовском районе, и сделать всё для развития муниципалитета. Председатель Собрания вручил Ивану Мешкову символическую подкову на удачу.

Выступая на церемонии, помощь и поддержку новому руководителю муниципалитета пообещала председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская: «Коллеги всегда готовы помощь и поделиться опытом. Уверена, что ваш профессиональный опыт и деловые качества помогут оправдать доверие жителей Гдовского района, и ваша команда сделает всё возможное для блага людей».  

Напутствие в день вступления в должность избранному главе дал благочинный Гдовского церковного округа, настоятель Свято-Державного Димитриевского собора иеромонах Иннокентий. «Вам предстоит не работа, а служение. В традициях русской культуры, как системы ценностей православного человека, тот, кто приходит работать на государственное поприще, идёт служить. Послужите нашему народу, нашему Отечеству. Это потребует от вас самопожертвования и бескорыстия, и люди увидят это. Власть - это не привилегия, а тяжелое бремя, если человек вкладывает в неё сердце», - сказал священнослужитель.  

Иван Мешков выступил с ответным словом, поблагодарив руководителей области и жителей за поддержку от момента его выдвижения на пост главы Гдовского района до победы на выборах.

«Сегодня, вступая в должность главы Гдовского района, я осознаю ответственность, которая ложится на мои плечи. Я и моя команда готовы приложить все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие и сделать жизнь в Гдовском районе лучше и комфортнее. Впереди нас ждут решения непростых задач. Готов работать вместе с вами над развитием туристической привлекательности муниципалитета, созданием новых рабочих мест, улучшением социальной сферы, повышением качества жизни», - обозначил приоритеты новый глава Гдовского района Иван Мешков.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Понизовская Валентина Владимировна глава Красногородского района Мешков Иван Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №3, гендиректор ООО «СЗПК»
Теги: #Гдовский район #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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