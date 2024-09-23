Облизбирком и псковские политики обсуждают итоги Единого дня голосования

Избирательная комиссия Псковской области 25 сентября совместно с Общественным советом при облизбиркоме проводит совещание по итогам проведения 13 избирательных кампаний, прошедших на территории региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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«Мы собираем политические партии для того, чтобы обсудить итоги Единого дня голосования, который прошел буквально месяц назад. Соответственно, сегодня мы пригласили всех участников этого процесса, хотим подвести итоги, обсудить проблемы, которые возникали при подготовке к избирательной кампании», - открыл мероприятие Игорь Сопов.
Разговор пойдет о том, как шла кампания, о нарушениях и проблемах, которые могли возникнуть или возникали. «Мы их подробно обсудим, разберем, чтобы потом между нами, между политическими партиями и избирательной системой не оставалось никаких вопросов», - пояснил Игорь Сопов.