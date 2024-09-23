Александр Хлопков: Высокий уровень организации выборов – один из краеугольных камней легитимности

Высокий уровень организации выборов – это один из краеугольных камней легитимности, заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков на совещании Избирательной комиссии Псковской области с представителями политических партий 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы с вами видели креативный подход к привлечению и информированию избирателей. Мы видели открытость к политическим партиям и средствам массовой информации. Мы видели серьезные усилия для обеспечения порядка и безопасности. Коллеги поработали, и поработали хорошо. Нужно отметить, что высокий уровень организации избирательного процесса – это один из краеугольных камней легитимности», - сказал Александр Хлопков.
Напомним, в Псковской области завершились 13 избирательный кампаний.