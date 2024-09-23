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Политика

Александр Хлопков: Высокий уровень организации выборов – один из краеугольных камней легитимности

25.09.2024 15:57|ПсковКомментариев: 0

Высокий уровень организации выборов – это один из краеугольных камней легитимности, заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков на совещании Избирательной комиссии Псковской области с представителями политических партий 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы с вами видели креативный подход к привлечению и информированию избирателей. Мы видели открытость к политическим партиям и средствам массовой информации. Мы видели серьезные усилия для обеспечения порядка и безопасности. Коллеги поработали, и поработали хорошо. Нужно отметить, что высокий уровень организации избирательного процесса – это один из краеугольных камней легитимности», - сказал Александр Хлопков. 

Напомним, в Псковской области завершились 13 избирательный кампаний. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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