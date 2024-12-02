Политика

Минимум два раза в неделю Алексей Наумец проводит телефонные разговоры с псковским губернатором

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец уточняет план своей работы в Псковской области минимум дважды в неделю. Об этом он рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Работа в Совете Федерации – это системная работа. Она построена как в городе Москве в Совете Федерации, так и региональные мои мероприятия запланированы», - рассказал сенатор.

Алексей Наумец работает в регионе, когда нет пленарных заседаний и недельных заседаний комитетов. «Моя главная задача как сенатора от Псковской области - представлять интересы Псковской области в Совете Федерации. Губернатор Михаил Юрьевич (Ведерников - ред.) мне конкретно определил задачи», - поделился гость студии и отметил, что его главная задача - вопросы по теме специальной военной операции. «Все, что касается вопросов, связанных с министерством обороны, другими силовыми ведомствами. Но это не говорит о том, что другими вопросами я не занимаюсь», - подчеркнул он.

Минимум два раза в неделю у Алексея Наумца телефонный разговор с Михаилом Ведерниковым. «Я уточняю у него план своей работы, когда я работаю в регионе. Он мне определяет район и задачи, с кем я должен обязательно встретиться в этот период», - отметил сенатор.

Член комитета по обороне и безопасности поделился, что порядка 10% всех вопросов удается решить прямо на месте. Больше всего вопросов, порядка 99%, касаются СВО и лишь 1% приходится на общие проблемы.