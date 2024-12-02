Политика

Алексей Наумец: С Андреем Турчаком у нас отношения братские

Как глава Республики Алтай Андрей Турчак продолжает оказывать помощь Псковской области, рассказал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У меня был командир. Вернее, есть командир. Бывших командиров не бывает, настоящих всегда помнишь. Это Шаванов Владимир Анатольевич. Вот он говорил: дружба всегда должна быть потому что, а не для того, чтобы. У меня здесь в Пскове, действительно, дружба сложилась, завязалась и вылилась в что-то другое, большее. У нас с Андреем Анатольевичем (Турчаком - ред.) отношения братские. Поверьте, я очень много к нему обращаюсь по вопросам, по оказанию помощи нашим ребятам», - поделился Алексей Наумец.

Он отметил, что есть вопросы, которые связаны с регионом, и их решает губернатор Псковской области Михаил Ведерников, но есть специфичные вопросы, с которыми нужно обращаться к Андрею Турчаку. Например, он серьезно поддерживает кафедру Рязанского десантного училища. «В свое время, когда он был заместителем председателя Совета Федерации, выполнял ряд обязательств, он до сих пор их курирует. Во-вторых, там есть вопросы с обеспечением и оказанием помощи беспилотной авиации. Эти вопросы - серьезные для 76-й дивизии, для других дивизий. Эти вопросы продолжаются, он не оставляет их даже несмотря на то, что он изменил сейчас статус, он сейчас глава Республики Алтай», - пояснил сенатор.

Также Алексей Наумец рассказал о том, как Михаил Ведерников оперативно помогает в решении проблем, связанных с СВО. «Ко мне обратился командир одной из частей, и за 18 часов все вопросы были решены с губернатором», - подчеркнул он.

Напомним, Андрей Турчак в сентябре 2024 избран главой Республики Алтай.