Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» примет активное участие в выборах в Псковской области в 2025 году

Партия «Единая Россия» примет активное участие в выборах в Псковской области в 2025 году, заявил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас в следующем году выборы, продолжается муниципальная реформа, будут выборы в районные собрания. Партия примет активное участие», - сказал Александр Козловский.

Он напомнил, что председатель партии Дмитрий Медведев и врио секретаря Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев говорили о важности первичных отделений. «Первичные отделения - это основа нашей партии», - напомнил секретарь регионального отделения «Единой России».

Александр Козловский отметил, что руководители первичных организаций - это самая активная часть партии с точки зрения того, что именно они общаются с гражданами, включены в работу и участвуют в выборах. «Благодаря им у нас появляются новые проекты, реализуются действующие партийные проекты», - пояснил он.

Лидер псковских единороссов напомнил об одном из партийных проектов «За самбо», благодаря которому открыто порядка 30 спортивных залов в Псковской области.

Также он рассказал, что перед началом избирательной кампании пройдет предварительное голосование «Единой России». По итогам праймериз будут определены кандидаты на предстоящие выборы.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Ее участниками стали депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и его коллега по работе в парламенте, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Николай Валуев. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.