Политика

Главные решения съезда «Единой России» прокомментировал делегат от Псковской области

Активное участие первичных отделений партии «Единая Россия» в решении актуальных проблем и формировании народной программы является первостепенной задачей не только для региона, но и для всей страны. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, подводя итоги XXII съезда партии.

«Съезд, безусловно, был организован на высоком уровне. Тот факт, что наш президент присутствовал на съезде и выступил с напутствием, уже о многом говорит. В своём докладе он практически расставил все точки над и, обозначив задачи, которые нам предстоит решать в нашей повседневной жизни», — отметил Армен Мнацаканян.

По его словам, одной из ключевых задач является оказание поддержки военнослужащим, возвращающимся домой. «Мы должны активно взаимодействовать с населением и оказывать им всевозможную помощь», — подчеркнул он.

Кроме того, на съезде был обсужден вопрос о роли первичных отделений партии. «Мы должны быть не просто наблюдателями, а реально решать такие проблемы. В действительности существует множество аспектов, которые необходимо рассмотреть», — добавил Армен Мнацаканян.

Он отметил, что открытый разговор на съезде проходил без бюрократических формальностей: «Мы общались на человеческом языке, обсуждая проблемы, мировую политику, экономику и другие аспекты».

«Самое важное из моих выводов заключается в том, что мы должны работать в тесном контакте и постоянно, как мы и стараемся это делать, чтобы все возникающие вопросы, если они не поддаются решению, были переданы на более высокий уровень для их решения соответствующими специалистами. Именно этим мы и занимаемся в Псковской области», — подчеркнул депутат.

Армен Мнацаканян подытожил: «Наши ориентиры таковы, что мы должны делать все возможное, чтобы люди почувствовали, что "Единая Россия" — это партия народа, а не просто власти. В этом плане одной из первоочередных задач является усиление работы наших первичных организаций. Они должны быть повсеместно и обеспечивать активное общение с населением».

Руководитель фракции «Единая Россия» уверен, первичные организации формируют ту народную программу, которая необходима не только для партии, правительства и администрации, но и для всей страны.

Напомним, сегодня в Москве проходил XXII съезд «Единой России», на котором делегаты обсудили участие партии в помощи фронту и жителям новых и приграничных регионов, приняли изменения в народную программу и обсудили укрепление первичного звена организации.