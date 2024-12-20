Политика

Александр Котов: Муниципальная реформа создаёт понятную для населения систему власти

Муниципальная реформа создаёт понятную для жителей муниципалитетов систему власти. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал во время своего приветственного слова на стратегической сессии с главами муниципалитетов, которая проходит в правительстве Псковской области 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В конце уходящего года у нас с вами есть возможность обсудить, как выстраивается система самоуправления и как мы с вами в дальнейшем будем работать в муниципальных округах. Я хочу поблагодарить всех, кто не побоялся и уже принял такое решение. Они - первопроходцы, и было важно, чтобы их опыт был успешен. Хочу поблагодарить и тех, кто последовал этому примеру несмотря на все сомнения», — обратился к главам муниципалитетов Александр Котов.

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Спикер регионального парламента отметил, что не так давно Гдовский район, где первая попытка провести реформу провалилась, тоже принял решение о преобразовании в округ.

«Теперь все наши районы за следующий год уже могут стать муниципальными округами. В этой системе есть несколько, на мой взгляд, важных и основополагающих особенностей: мы выстраиваем понятную систему управления для граждан, когда на территории есть глава, который отвечает перед своими жителями, как и губернатор у нас отвечает за все, что происходит в Псковской области. Второй момент — это вертикаль власти. У нас особый уклад страны, где есть четкий управленец, лидер. И третий момент — это командная работа. Если мы все с вами будем работать в одной команде, нам будут по плечу любые задачи», — добавил Александр Котов.

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