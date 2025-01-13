Политика

В Гдовском округе рассматривают кандидатуры на пост председателя районного Собрания

В Гдовском муниципальном округе ищут нового председателя районного Собрания. Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава округа Иван Мешков, уже есть желающие занять эту должность.

«На данный момент кандидатуры рассматриваются, решение будет принято на следующей сессии. Конкретная дата пока не объявлена, так как есть два варианта, когда она (сессия) состоится. О решении сессии будет сообщено позже», - рассказал Иван Мешков.

На данный момент неизвестно, кто займёт эту должность. Кандидатов выбирают из числа депутатов районного Собрания. Глава Гдовского муниципального округа Иван Мешков призвал не торопить события.

Напомним, ранее Николай Капитонов покинул пост председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва.

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