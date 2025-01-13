В Гдовском округе рассматривают кандидатуры на пост председателя районного Собрания

В Гдовском муниципальном округе ищут нового председателя районного Собрания. Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава округа Иван Мешков, уже есть желающие занять эту должность.
На данный момент неизвестно, кто займёт эту должность. Кандидатов выбирают из числа депутатов районного Собрания. Глава Гдовского муниципального округа Иван Мешков призвал не торопить события.
Напомним, ранее Николай Капитонов покинул пост председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва.
В декабре 2024 года Гдовский район решением Псковского областного Собрания депутатов по инициативе сельских поселений преобразовали в муниципальный округ.