Политика

Олег Савельев: У людей исчезают опасения по поводу муниципальной реформы

Третий этап муниципальной реформы проходит в Псковской области. На пути преобразования сейчас находится, в частности, Куньинский район. По словам заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Олега Савельева, никаких опасений по поводу перехода в округ у властей района нет.

«Что касается руководства района, то, конечно, нет никаких опасений», — сказал Олег Савельев.

Он отметил, что сомнения среди местного населения постепенно исчезают благодаря активной информационной работе и взаимодействию с жителями. Депутат уточнил, что в ходе подготовки к муниципальной реформе проводились встречи со специалистами из Пскова, а также приглашались представители районных Собраний и Псковского областного Собрания. По мнению Олега Савельева, это позволило устранить возможные недопонимания и разногласия.

«Даже те сомнения, которые могли быть у людей, сейчас отходят на второй план, потому что ведется активная работа через СМИ и непосредственно на местах. Поэтому никаких препятствий по поводу предстоящей реформы быть не должно, тем более, что половина районов уже прошла преобразование», — пояснил депутат.

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Говоря об опыте других районов, которые уже перешли на новую систему управления, Олег Савельев указал на положительные аспекты реформы. В частности, он упомянул недавнюю встречу с главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным, который поделился опытом реформы в своем округе.

Депутат считает, что создание муниципальных округов позволит решить многие проблемы, включая нехватку финансовых ресурсов и сложности с подбором кандидатов на местные выборы.

«Население, к сожалению, уменьшается, и работа на местах становится сложнее. Депутаты вынуждены участвовать в большом количестве проектов, оформлять документы для получения финансирования. Без юридического сопровождения тут не обойтись. Когда у нас будет единый муниципальный округ, появится больше возможностей для привлечения дополнительного финансирования и реализации крупных проектов», — объяснил Олег Савельев.

Парламентарий также отметил, что жители, которые не станут депутатами нового округа, смогут продолжить свою деятельность в территориальных общественных самоуправлениях (ТОС).

«Администрации округов активно поддерживают создание таких структур, и это дает новые перспективы для развития сельских территорий», — подчеркнул он.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.

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По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.