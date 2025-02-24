Политика

Председателем Гдовского районного Собрания депутатов избран Дмитрий Петров

На состоявшейся 25 февраля сессии Гдовского районного Собрания депутатов был избран новый председатель - Дмитрий Петров, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей советник главы Гдовского района по вопросам МСУ и работе с депутатами Оксана Трофимова.

Фото: администрация Гдовского района

Кандидатуру Дмитрия Петрова поддержали 11 из 12 присутствовавших депутатов. За альтернативную кандидатуру — Валерию Яриновскую — проголосовал один депутат. Процедура проходила в формате тайного голосования.

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«Дмитрий Петров - хорошая кандидатура. Я считаю, что он справится со своей задачей. У него отсутствует опыт, но человек он дипломатичный, знает очень многих в районе. Думаю, что проблем не будет. Было тайное голосование, его поддержало большинство депутатов. Это хороший кредит доверия», - прокомментировал результаты голосования глава Гдовского района Иван Мешков.

Напомним, ранее Николай Капитонов покинул пост председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва.

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В декабре 2024 года Гдовский район решением Псковского областного Собрания депутатов по инициативе сельских поселений преобразовали в муниципальный округ.