Политика

Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и нехватке кадров

В Псковской области в этом году завершается переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. На минувшей сессии депутаты одобрили инициативы губернатора о преобразовании последних 10 районов в округа. Когда мы сможем увидеть, как используют новые возможности муниципальные образования? Как здесь справляются с кадровым голодом? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

— Алексей Анатольевич, в нашем регионе в этом году завершается переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. На минувшей сессии депутаты одобрили инициативы губернатора о преобразовании последних 10 районов в округа. При принятии законопроектов КПРФ и «Яблоко» пояснили свои позиции, почему они проголосовали против. Вам, как председателю профильного парламентского комитета, понятна их аргументация?

— Вообще непонятна. Действительно, вопрос был рассмотрен, в том числе в публичной плоскости. Последние два года эта тема поднималась постоянно. Неоднократно я, в свою очередь, призывал коллег по Собранию, представителей различных партий участвовать в данной дискуссии, чтобы выслушать их предложения, принять аргументы.

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Если говорить о «Яблоке», здесь позиция по принципу «Баба Яга — против». Они закрывают глаза на то, что более тысячи депутатов сельских поселений было в нашем регионе, где проживает чуть меньше 600 тысяч человек. При этом всегда была проблема укомплектовать (муниципалитеты - ред.) нужным, необходимым количеством депутатов.

Если бы это был просто инструмент политической борьбы, наверное, мы бы им воспользовались. Но здесь вопрос жизни региона, хозяйственного процесса. Что касается КПРФ, то даже если взять Государственную Думу, они приняли активное участие при обсуждении закона о местном самоуправлении, который был недавно принят. Что касается выступления представителя Коммунистической партии, он сам подчеркнул, что сегодня, к сожалению, есть очень много сельских поселений, где проживает два-три человека. Это одна из первых причин, почему мы хотим убрать лишний бюрократизм снизу, ведь он фактически не работает.

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— ЛДПР воздержались, заявив, что, по их мнению, проделана недостаточная работа по разъяснению населению реформы. Вы принимаете довод либерал-демократов?

— Позиция коллеги Минакова мне вообще непонятна, потому что в Госдуме ЛДПР закон поддержала. Антон Минаков заявил, что, по их мнению, проделана недостаточная работа по разъяснению населению муниципальной реформы. А мне кажется, недели не проходило, чтобы эта тема не поднималась в последние 2 года. Это обсуждалось и в соцсетях, и на телевидении.

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Раньше нередко хозяйственные вопросы были на втором плане. Дело застревало на вопросах политических, всплывали личные междоусобицы. Все это уменьшало качество жизни населения, затягивалось решение хозяйственных вопросов.

Аргумент, что раньше все шли к главе волости, давно неактуален, это было очень давно, когда волости были крепкими, когда население соответствовало тому времени. Сегодня, давайте не обманывать себя, у нас глава района не успевает быть информирован о проблеме, а гражданин уже пишет на сайт губернатора. Этого, конечно, не хотелось бы. Думаю, люди скоро поймут, что все равно надо начинать с районного депутата, с администрации района, исполнительной власти. Подчеркну, хотелось бы, чтобы хозяйственная деятельность вышла на первый план. Мы сняли огромную бюрократическую работу с сельских поселений. Это просто огромное дело.

— Основной довод сторонников реформы: у муниципалитетов появятся большие возможности для участия в различных программах. Но на данный момент мы не видим заметной активизации в этом вопросе тех округов, которые стали первопроходцами реформы. Как вы считаете, когда мы сможем увидеть, как используют новые возможности муниципальные округа?

— Давайте с конца начнем. Когда мы сможем увидеть? Здесь, наверное, не надо ориентироваться на какую-то отчетную дату. Мы же понимаем — создать администрацию, наладить взаимодействие с депутатами, наладить взаимодействие с представительным органом исполнительной власти, все это требует времени. Я в очередной раз подчеркну, что все в наших руках. Инструментов для участия в программах стало гораздо больше. Остальное зависит практически от каждого представителя исполнительной власти муниципалитета, от их взаимодействия с правительством субъекта. Самый большой плюс реформы — мы получили больше возможностей различного рода. Инициатива участвовать в программах должна исходить от глав муниципалитетов.

— Отсутствие профессиональных кадров – одна из серьезных проблем местного самоуправления. Меры поддержки (подъемные, земля, стипендии целевикам) насколько смогут, с вашей точки зрения, восполнить ряды муниципальных служащих?

— Это все тесно связано. И я не открою секрет, что весь штат не заполнен в администрациях. Кадровая скамейка, к сожалению, очень короткая. Мы ищем специалистов. Главам на местах не так просто найти настоящих специалистов.

У нас более 60% муниципальных сотрудников - это люди предпенсионного возраста. Люди с большим опытом, люди, знающие проблемы. Чтобы заработали меры поддержки, которые мы вводим, нужно время. Даже студентам-целевикам еще нужно учиться пять лет. Но если мы закроем штат профессионалами, уже будет легче. В этом помогают многие программы. Например, «Земский муниципальный служащий» и «Герои земли Псковской».

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Эти меры будут меняться, совершенствоваться. Мы меры поддержки тем же медикам, преподавателям постоянно меняем, дополняем, опираясь на статистику, цифры. Здесь главное — что мы пробуем.

Беседовала Любовь Кузнецова