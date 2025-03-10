Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
самозапрет на получение кредита
Как отправить ребенка в летний лагерь
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Эхо несостоявшегося теракта
Снять проклятие
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Политика 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом 13.03.2025 17:480 Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и нехватке кадров 13.03.2025 17:210 «Дневной дозор»: Нужен ли в России «департамент эффективности»? 12.03.2025 17:210 Александр Козловский: «Единая Россия» ведет активную подготовку к выборам 2025 и 2026 годов  12.03.2025 15:281 Александр Козловский: На сегодняшний день нет условий, при которых военные действия могут прекратиться 12.03.2025 13:300 Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет – Александр Козловский
 
 
 
Самое популярное 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:344 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:094 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом 09.03.2025 18:101 Восемь человек утонули в Псковской области за выходные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и нехватке кадров

13.03.2025 17:48|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в этом году завершается переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. На минувшей сессии депутаты одобрили инициативы губернатора о преобразовании последних 10 районов в округа. Когда мы сможем увидеть, как используют новые возможности муниципальные образования? Как здесь справляются с кадровым голодом? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом ПЛН FM рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

 

— Алексей Анатольевич, в нашем регионе в этом году завершается переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. На минувшей сессии депутаты одобрили инициативы губернатора о преобразовании последних 10 районов в округа. При принятии законопроектов КПРФ и «Яблоко» пояснили свои позиции, почему они проголосовали против. Вам, как председателю профильного парламентского комитета, понятна их аргументация?

— Вообще непонятна. Действительно, вопрос был рассмотрен, в том числе в публичной плоскости. Последние два года эта тема поднималась постоянно. Неоднократно я, в свою очередь, призывал коллег по Собранию, представителей различных партий участвовать в данной дискуссии, чтобы выслушать их предложения, принять аргументы.

Если говорить о «Яблоке», здесь позиция по принципу «Баба Яга — против». Они закрывают глаза на то, что более тысячи депутатов сельских поселений было в нашем регионе, где проживает чуть меньше 600 тысяч человек. При этом всегда была проблема укомплектовать (муниципалитеты - ред.) нужным, необходимым количеством депутатов.

Если бы это был просто инструмент политической борьбы, наверное, мы бы им воспользовались. Но здесь вопрос жизни региона, хозяйственного процесса. Что касается КПРФ, то даже если взять Государственную Думу, они приняли активное участие при обсуждении закона о местном самоуправлении, который был недавно принят. Что касается выступления представителя Коммунистической партии, он сам подчеркнул, что сегодня, к сожалению, есть очень много сельских поселений, где проживает два-три человека. Это одна из первых причин, почему мы хотим убрать лишний бюрократизм снизу, ведь он фактически не работает.

— ЛДПР воздержались, заявив, что, по их мнению, проделана недостаточная работа по разъяснению населению реформы. Вы принимаете довод либерал-демократов?

 — Позиция коллеги Минакова мне вообще непонятна, потому что в Госдуме ЛДПР закон поддержала. Антон Минаков заявил, что, по их мнению, проделана недостаточная работа по разъяснению населению муниципальной реформы. А мне кажется, недели не проходило, чтобы эта тема не поднималась в последние 2 года. Это обсуждалось и в соцсетях, и на телевидении.

Раньше нередко хозяйственные вопросы были на втором плане. Дело застревало на вопросах политических, всплывали личные междоусобицы. Все это уменьшало качество жизни населения, затягивалось решение хозяйственных вопросов.

Аргумент, что раньше все шли к главе волости, давно неактуален, это было очень давно, когда волости были крепкими, когда население соответствовало тому времени. Сегодня, давайте не обманывать себя, у нас глава района не успевает быть информирован о проблеме, а гражданин уже пишет на сайт губернатора. Этого, конечно, не хотелось бы. Думаю, люди скоро поймут, что все равно надо начинать с районного депутата, с администрации района, исполнительной власти. Подчеркну, хотелось бы, чтобы хозяйственная деятельность вышла на первый план. Мы сняли огромную бюрократическую работу с сельских поселений. Это просто огромное дело.

— Основной довод сторонников реформы: у муниципалитетов появятся большие возможности для участия в различных программах. Но на данный момент мы не видим заметной активизации в этом вопросе тех округов, которые стали первопроходцами реформы. Как вы считаете, когда мы сможем увидеть, как используют новые возможности муниципальные округа?

— Давайте с конца начнем. Когда мы сможем увидеть? Здесь, наверное, не надо ориентироваться на какую-то отчетную дату. Мы же понимаем — создать администрацию, наладить взаимодействие с депутатами, наладить взаимодействие с представительным органом исполнительной власти, все это требует времени. Я в очередной раз подчеркну, что все в наших руках. Инструментов для участия в программах стало гораздо больше. Остальное зависит практически от каждого представителя исполнительной власти муниципалитета, от их взаимодействия с правительством субъекта. Самый большой плюс реформы — мы получили больше возможностей различного рода. Инициатива участвовать в программах должна исходить от глав муниципалитетов.

— Отсутствие профессиональных кадров – одна из серьезных проблем местного самоуправления. Меры поддержки (подъемные, земля, стипендии целевикам) насколько смогут, с вашей точки зрения, восполнить ряды муниципальных служащих?

— Это все тесно связано. И я не открою секрет, что весь штат не заполнен в администрациях. Кадровая скамейка, к сожалению, очень короткая. Мы ищем специалистов. Главам на местах не так просто найти настоящих специалистов.

У нас более 60% муниципальных сотрудников - это люди предпенсионного возраста. Люди с большим опытом, люди, знающие проблемы. Чтобы заработали меры поддержки, которые мы вводим, нужно время. Даже студентам-целевикам еще нужно учиться пять лет. Но если мы закроем штат профессионалами, уже будет легче. В этом помогают многие программы. Например, «Земский муниципальный служащий» и «Герои земли Псковской». 

Эти меры будут меняться, совершенствоваться. Мы меры поддержки тем же медикам, преподавателям постоянно меняем, дополняем, опираясь на статистику, цифры. Здесь главное — что мы пробуем.

Беседовала Любовь Кузнецова 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 217 человек
13.03.2025, 19:110 Владимир Путин поддержал 30-дневное перемирие с Украиной 13.03.2025, 19:110 Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах 13.03.2025, 19:100 Премьера программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком. ВИДЕО 13.03.2025, 19:030 В Пскове прошла лекция «Роль СМИ в современном обществе»
13.03.2025, 18:400 Мыть улицы Пскова начнут с наступлением теплой погоды 13.03.2025, 18:350 «Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине? ВИДЕО 13.03.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция новой программы «Квадратные метры» с Олегом Брячаком 13.03.2025, 18:270 «Разговоры о важных»: Василий Татищев – на службе шести государей, на страже истории
13.03.2025, 18:200 Евгения Чубарова назначили спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 13.03.2025, 18:170 Юрист оценил инициативу о добровольной регистрации места жительства 13.03.2025, 18:080 «Краски города»: Танцы и фитнес для энергии и тонуса 13.03.2025, 18:060 До +8 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 14 марта
13.03.2025, 18:020 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и работе в Собрании. ВИДЕО 13.03.2025, 18:000 Сергей Вострецов: Передача управления резервами СФР в Федеральное казначейство повысит прозрачность использования средств 13.03.2025, 18:000 В проект для похудения от псковского клуба «Сфитнес» ищут участниц 13.03.2025, 17:530 В Пскове заказали проект капремонта Центральной городской библиотеки
13.03.2025, 17:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 марта 13.03.2025, 17:480 Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и нехватке кадров 13.03.2025, 17:470 «Пастырь»: Великий Пост 13.03.2025, 17:440 Началась регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей
13.03.2025, 17:410 В Роспотребнадзоре псковичам напомнили порядок действий при укусе клеща 13.03.2025, 17:350 Оксана Филиппова изучила новые практики муниципального управления на всероссийском форуме 13.03.2025, 17:300 Конкурс ораторского мастерства стартовал в Псковском филиале университета ФСИН 13.03.2025, 17:260 Программа «Квадратные метры» с Олегом Брячаком стартует на ПЛН FM
13.03.2025, 17:210 «Дневной дозор»: Нужен ли в России «департамент эффективности»? 13.03.2025, 17:190 Тала Нещадимова: Выходить на лед сейчас – крайне безответственно 13.03.2025, 17:050 В Псковской области запустили программу «Земский работник культуры» 13.03.2025, 16:530 Более 130 соцпроектов финалистов нацпремии «Наш вклад» доступны жителям Псковской области
13.03.2025, 16:510 Конвейерный интроскоп закупит Псковский музей-заповедник 13.03.2025, 16:470 Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе 13.03.2025, 16:340 На массовую зарядку в парк Строителей приглашают псковичей 18 марта 13.03.2025, 16:310 Черта оседлости
13.03.2025, 16:120 Морозная погода ожидает псковичей на выходных 13.03.2025, 16:100 Сын ветерана передал музею-заповеднику «Изборск» ценные материалы из семейного архива 13.03.2025, 16:070 Фото- и видеотехнику закупят для Пушкиногорского культурно-досугового центра 13.03.2025, 15:480 Многодетная мать в Пскове приговорена к 20 часам обязательных работ за неуплату алиментов
13.03.2025, 15:330 Синоптики прогнозируют в Псковской области возврат зимней погоды 13.03.2025, 15:190 Новую «дорожную» выставку увидят посетители Пушкинского заповедника после реэкспозиции в «Музейной почте» 13.03.2025, 15:160 Платформа «Ростелеком. Лицей» поможет псковичам подготовиться к «Диктанту Победы» 13.03.2025, 15:140 Три температурных рекорда побиты в Псковской области в марте
13.03.2025, 15:120 Одного из собственников «Дома связи» в Пскове оштрафовали за неотремонтированные фасады 13.03.2025, 15:100 Гость подозревается в убийстве хозяина дома в Палкинском районе 13.03.2025, 15:050 В клещах 13.03.2025, 15:030 Спрос на российские ИИ-решения в большинстве отраслей превышает предложение
13.03.2025, 15:010 Сильные осадки ожидаются в Псковской области 14 марта 13.03.2025, 14:530 Розничные продажи российских вин достигли 660 миллионов бутылок — Роскачество 13.03.2025, 14:240 «IT-куб.Псков» закрыт на карантин  13.03.2025, 14:220 На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей
13.03.2025, 14:190 По делу о банкротстве ГК «Кабош» утвердили мировое соглашение 13.03.2025, 14:130 Серые цапли возвратились в «Михайловское» с зимовки 13.03.2025, 13:590 Светлана Мельникова выступила на научных чтениях по наивному искусству 13.03.2025, 13:490 Вебинары о цифровизации бизнеса для псковских предпринимателей проходят в марте
13.03.2025, 13:470 Алексей Севастьянов: Утверждение охранных зон в Пскове позволит оперативно вносить изменения в градостроительный план 13.03.2025, 13:410 Сквер благоустроят напротив автовокзала в Острове 13.03.2025, 13:340 Путин отметил псковских десантников в боях за Курскую область 13.03.2025, 13:280 Беспроводные зарядки и наушники стали трендовыми подарками прошедших праздников — аналитики
13.03.2025, 13:250 Первый укус клеща в этом году зафиксирован в Псковском районе 13.03.2025, 13:160 В Псковском театре драмы в 50-й раз сыграли «Случайный вальс» и «Бовари» 13.03.2025, 13:130 10 самовольно размещенных рекламных конструкций демонтировали в Пскове 13.03.2025, 13:100 Пропавший в Острове слабослышащий подросток найден живым
13.03.2025, 13:080 Алексей Севастьянов: Мы должны достойно встретить ветеранов СВО и помочь им адаптироваться к мирной жизни 13.03.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужно ли перемирие в конфликте на Украине? 13.03.2025, 12:570 В Госдуме подготовили новые инициативы по контролю за деятельностью иноагентов 13.03.2025, 12:390 Без самолечения: какие лекарства для животных теперь продают по рецепту
13.03.2025, 12:310 Выставка «Псковский край» откроется в обновленной библиотеке имени Василёва 13.03.2025, 12:280 Интерактив: Успевают невербально договариваться 13.03.2025, 12:060 Умершему в Великих Луках подростку прижизненно диагностировали грипп с осложненной пневмонией 13.03.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым
13.03.2025, 12:021 Городские щепки 13.03.2025, 12:010 Открыта регистрация на псковский Бал Победы 13.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 марта 13.03.2025, 11:590 Рособрнадзор: 86% выпускников педагогических направлений работают по специальности
13.03.2025, 11:580 Научно-практическая конференция к 100-летию туберкулезного диспансера прошла в Пскове 13.03.2025, 11:411 Следи за собой 13.03.2025, 11:353 Интерактив: Дорожная недвижимость 13.03.2025, 11:330 Штрафы за выход на лед предлагают увеличить в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru