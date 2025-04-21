Политика

Антон Мороз продолжает активную кампанию на праймериз «Единой России» в Пскове

Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы Антон Мороз призвал жителей округа №3 активно включаться в процесс наполнения «Народной программы» конкретными предложениями и голосования по проектам благоустройства территорий.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«Основной документ партии "Единая Россия" — это "Народная программа", которая наполняется чаяниями и предложениями всех жителей нашей страны. И мне бы очень хотелось, чтобы представители микрорайонов Любятово, Паневик, жители Зонального шоссе, улицы Николая Васильева и Льва Толстого тоже приняли активное участие в наполнении и формировании данной программы, как и все жители третьего округа нашего города. Прошу вас принять участие в наполнении программы! Ваши пожелания и чаяния будут выполнены в рамках работы Псковской городской Думы. Каждая ваша инициатива учитывается», - сообщил Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в силу своей профессиональной принадлежности и опыта работы сможет предложить практическое осуществление идей избирателей, например, благоустройство территории парка-усадьбы барона Медема, действующий парк «Березки».

«Парк безусловно требует благоустройства. После необходимых работ здесь появятся урны, скамейки, будут сделаны нормальные, подходящие для жителей дорожки. Все это возможно сделать только с вашим участием. В случае, если вы проголосуете в народном голосовании по формированию комфортной городской среды, организованном Министерством строительства РФ, эта программа позволит сделать парк комфортным для пребывания и культурного времяпровождения для всех жителей нашего района», - пояснил Антон Мороз.

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Он подчеркнул, что будучи представителем сферы строительства, считает необходимым проводить работу с управляющими компаниями по капремонту, а также благоустройству придомовых территорий и подъездов. По словам Антона Мороза, он возьмет на контроль выполнение работ по дорожному строительству, будет проверять качество и сроки их выполнения, спрашивать с подрядчиков.

«Также считаю возможным и необходимым принять участие в развитии детской спортивной инфраструктуры нашего округа. Как представитель общественного совета проекта "Детский спорт" приложу все возможные усилия для того, чтобы эту деятельность на территории округа развивать. Надеюсь на ваше доверие и участие», - обратился к псковичам Антон Мороз.

Напомним, ранее Антон Мороз в своем видеообращении обозначил свою мотивацию для участия в довыборах депутата Псковской городской Думы

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Позднее Антон Мороз и бывший депутат по округу №3 Иван Мешков обсудили проблемы сбора мусора и развитие дорожной инфраструктуры в Пскове.

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Также он совместно с главой города Борисом Елкиным проверил состояние двух объектов капитального ремонта, выполненного в рамках региональной программы текущего года.