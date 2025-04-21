Антон Мороз продолжает активную кампанию на праймериз «Единой России» в Пскове

Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы Антон Мороз призвал жителей округа №3 активно включаться в процесс наполнения «Народной программы» конкретными предложениями и голосования по проектам благоустройства территорий.
Видео: Антон Мороз / Telegram
«Основной документ партии "Единая Россия" — это "Народная программа", которая наполняется чаяниями и предложениями всех жителей нашей страны. И мне бы очень хотелось, чтобы представители микрорайонов Любятово, Паневик, жители Зонального шоссе, улицы Николая Васильева и Льва Толстого тоже приняли активное участие в наполнении и формировании данной программы, как и все жители третьего округа нашего города. Прошу вас принять участие в наполнении программы! Ваши пожелания и чаяния будут выполнены в рамках работы Псковской городской Думы. Каждая ваша инициатива учитывается», - сообщил Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в силу своей профессиональной принадлежности и опыта работы сможет предложить практическое осуществление идей избирателей, например, благоустройство территории парка-усадьбы барона Медема, действующий парк «Березки».
Он подчеркнул, что будучи представителем сферы строительства, считает необходимым проводить работу с управляющими компаниями по капремонту, а также благоустройству придомовых территорий и подъездов. По словам Антона Мороза, он возьмет на контроль выполнение работ по дорожному строительству, будет проверять качество и сроки их выполнения, спрашивать с подрядчиков.
Напомним, ранее Антон Мороз в своем видеообращении обозначил свою мотивацию для участия в довыборах депутата Псковской городской Думы
Позднее Антон Мороз и бывший депутат по округу №3 Иван Мешков обсудили проблемы сбора мусора и развитие дорожной инфраструктуры в Пскове.
Также он совместно с главой города Борисом Елкиным проверил состояние двух объектов капитального ремонта, выполненного в рамках региональной программы текущего года.