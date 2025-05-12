Элла Памфилова посетит Псковскую область 22 мая

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова посетит Псковскую область в рамках III Всероссийского форума территориальных избирательных комиссий 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Изображение: Избирательная комиссия Псковской области
В рамках форума запланировано более 100 участников из 24 регионов России и Республики Беларусь, выступление ключевых экспертов Всероссийского центра изучения общественного мнения, Минцифры России, АНО «Диалог Регионы».
Откроет мероприятие председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Центральной темой третьего форума ТИК станет цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избирательных комиссий.
Форум пройдет 22-23 мая.