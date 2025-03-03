Политика

III Форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове в мае

III Форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове в мае, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обсудил с губернатором подготовку к двум крупным мероприятиям облизбиркома.

«В апреле пройдёт II Форум старшеклассников "Голос молодёжи" для учащихся 10-х и 11-х классов. Как и обещал ребятам, там впервые будет организован конкурсный отбор социально значимых молодёжных проектов», - рассказал об одном из мероприятий Михаил Ведерников.

По итогам определят победителей, которые получат финансирование на реализацию своей идеи.

22-23 мая в Пскове запланировали проведение III Форума территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.

«В этом году ожидаем расширение географии участников форума – до 25 субъектов. Основной тематикой станет цифровая трансформация избирательного процесса: новые вызовы и возможности», - отметил губернатор.