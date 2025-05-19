Политика

Антон Мороз: Руководство области и города Пскова отрыто общается с населением

Руководство области и города Пскова отрыто общается с населением. Такое мнение вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Моё видение в целом совпадает с видением главы региона и главы города. С точки зрения развития и строительной отрасли, и строительства объектов социальной инфраструктуры, дорог, благоустройства, а также тех проблем, которые жители и население ставят, я считаю, что без поддержки губернатора, без поддержки главы города будет крайне сложно работать на такой непростой территории», – сказал Антон Мороз.

Он уточнил, что во время встреч губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Пскова Борис Елкин в конструктивном формате смогли обсудить с Антоном Морозом проблематику, которая сейчас существует.

«Я не первый день работаю с Псковской областью, поэтому имею представление, чем дышит региональная и городская власть, каким образом решаются задачи, каким образом они ставятся, каким образом находятся пути решения. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, что руководство области и города крайне отрыто общаются с населением, гражданами. И это, конечно, будет очень серьезно помогать в моей работе, если я заслужу доверие населения», - добавил Антон Мороз.

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Напомним, продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в Пскове выбирают кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.