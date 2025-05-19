Политика

Третий форум ТИК в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Третий форум территориальных избирательных комиссий проходит в Пскове 22-23 мая. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.

В этом году для участия в мероприятии в Псковскую область прибыли председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, заместитель директора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Галина Сташевская и многие другие гости из разных регионов РФ.

Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.