Политика

Элла Памфилова: Избирательная система РФ вышла но новый уровень

Вызовы времени позволили избирательной системе Российской Федерации сделать рывок вперед, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий, который проходит в Пскове 22-23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я помню, в 2016 году нам надо было систему очистить от той грязи, которая несправедливо шла на нас часто со стороны Запада. Местные ребята говорили о проблемах, от которых надо было избавляться. Тогда нужно было поднимать уровень доверия, и нельзя было действовать традиционным методом, нужны были какие-то прорывные. И мы, конечно, сделали акцент на современных технологиях. У нас, исходя из вызовов времени, стали рождаться, мы стали развивать многие сферы, это позволило нам вывести систему на уровень, аналогов которому нет», — сказала Элла Памфилова.

Она уточнила, что факт развития и технологического прорыва избирательной системы Российской Федерации отмечали все иностранные избиратели, которые присутствовали на выборах в 2025 году.

«Они приходили, видели большие экраны, в прямом эфире наблюдали за онлайн-голосованием, явкой. За все это я хочу поблагодарить своих коллег. Мы сделали ставку на новые технологии как на способ вывести систему на новый качественный уровень. Как я говорю, моя мечта, чтобы завтра в комиссии очередь стояла из желающих, которые хотят в них работать, потому что это престижно, потому что это почетно», – добавила Элла Памфилова.

Третий форум территориальных избирательных комиссий проходит в Пскове 22-23 мая. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.