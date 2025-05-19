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Политика

Элла Памфилова: Избирательная система РФ вышла но новый уровень

23.05.2025 10:56|ПсковКомментариев: 0

Вызовы времени позволили избирательной системе Российской Федерации сделать рывок вперед, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий, который проходит в Пскове 22-23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я помню, в 2016 году нам надо было систему очистить от той грязи, которая несправедливо шла на нас часто со стороны Запада. Местные ребята говорили о проблемах, от которых надо было избавляться. Тогда нужно было поднимать уровень доверия, и нельзя было действовать традиционным методом, нужны были какие-то прорывные. И мы, конечно, сделали акцент на современных технологиях. У нас, исходя из вызовов времени, стали рождаться, мы стали развивать многие сферы, это позволило нам вывести систему на уровень, аналогов которому нет», — сказала Элла Памфилова.

 

Она уточнила, что факт развития и технологического прорыва избирательной системы Российской Федерации отмечали все иностранные избиратели, которые присутствовали на выборах в 2025 году.

«Они приходили, видели большие экраны, в прямом эфире наблюдали за онлайн-голосованием, явкой. За все это я хочу поблагодарить своих коллег. Мы сделали ставку на новые технологии как на способ вывести систему на новый качественный уровень. Как я говорю, моя мечта, чтобы завтра в комиссии очередь стояла из желающих, которые хотят в них работать, потому что это престижно, потому что это почетно», – добавила Элла Памфилова.

Третий форум территориальных избирательных комиссий проходит в Пскове 22-23 мая. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Третий форум ТИК в Пскове Элла Памфилова: Избирательная система РФ вышла но новый уровень Третий форум ТИК в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ Элла Памфилова: Цифровизация — важный фактор устойчивости избирательной системы На форуме ТИК в Пскове назвали мотивы внедрения ИИ в избирательную систему Михаил Ведерников: На выборах в Псковской области попробуем использовать ИИ III Форум территориальных избирательных комиссий открылся в Пскове Элла Памфилова: Псковская область часто идет на опережение Элла Памфилова посетит Псковскую область 22 мая «Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к ЕДГ-2025, форумах старшеклассников и ТИК. ВИДЕО III Форум территориальных избирательных комиссий пройдет в Пскове в мае
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