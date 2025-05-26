Великолукская гордума согласовала назначение Екатерины Семёновой на пост замглавы администрации

На очередном заседании Великолукской городской Думы 30 мая было принято решение о согласовании назначения Екатерины Семёновой на должность заместителя главы администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.
Фото: администрация города Великие Луки
Екатерина Семёнова назначена на высшую должность муниципальной службы категории «руководители». Депутаты отметили, что её уровень профессионального образования, стаж работы по специальности, а также знания и навыки полностью соответствуют квалификационным требованиям, установленным законодательством.
Решение вступит в силу после его подписания.
«Человек ответственный, грамотный. Предлагаю поддержать данную кандидатуру», — отметила депутат Елена Чернозубова.
«Я знаю Екатерину Александровну со школьной скамьи. Она владеет всеми необходимыми знаниями и считаю, что её кандидатура подходит на эту должность как нельзя лучше», — подчеркнула депутат Юлия Ярышкина.
Напомним, 2 февраля 2024 года полномочия депутата Великолукской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу Екатерины Семёновой прекратили досрочно в связи с переходом на новую должность.