Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Переговорный трек или переговорный тупик?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедший в минувший понедельник, был чрезвычайно коротким. Общение делегаций продлилось не более часа, какие-либо прорывные решения по итогам встречи в Стамбуле не были озвучены. Что не удивительно, ведь фоном для переговоров стала «атака украинских дронов» на аэродромы стратегической авиации и теракты на объектах транспортной инфраструктуры нашей страны. После переговоров президент Зеленский вообще высказался, что переговоры в Стамбуле не имеют смысла.
Украина взяла на себя ответственность за атаки в самый канун переговоров в Стамбуле. При этом международное сообщество не спешит осудить проведенные Украиной теракты на железнодорожных мостах и атаки на компонент ядерной триады России, которые повышают угрозу перехода конфликта в ядерную фазу. Главы европейских стран не выразили даже соболезнование погибшим и пострадавшим, молчит и Совбез ООН. А зарубежные СМИ недвусмысленно намекают, что атаки на объекты в глубине России были спланированы и курировались спецслужбами европейских стран. О чем это свидетельствует? Европа не хочет мира? Конфликт выгоден западным державам?
О нежелании Киева урегулировать конфликт мирным путем свидетельствуют и озвученные условия украинского «мирного меморандума», - они подразумевают, по сути, капитуляцию России. Такие требования выдвигают, чтобы вторая сторона их сходу отвергла, и можно было ее обвинить в отсутствии стремления к миру.
Создается впечатление, что руководство Украины и поддержавшие ее лидера страны Европы не хотят мирного завершения конфликта и всеми способами толкают страну совершать провокации против России. В российском обществе тоже усилилась полемика по вопросу - уместно ли вести переговоры с террористами. Должна ли Россия отказаться от обсуждения мира на фоне терактов против гражданской инфраструктуры и ударов по компоненту ядерной триады? Нужно ли выйти из переговорного процесса, особенно с учетом тех нереалистичных требований, которые декларирует Украина? Нужны ли ответные масштабные удары возмездия со стороны России? Отметим, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом уже заявил о возмездии.
Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».
Депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов отмечает: конечно, эмоционально хотелось бы, чтобы возмездие настигло ответственных за террористическую атаку в преддверии очередного раунда мирных переговоров. Но, в отличие от украинской стороны, Россия не потеряла человеческий облик и достоинство, поэтому и действовать будет цивилизованным образом, не подвергая опасности мирное население. Также Александр Борисов высказал мнение о том, почему страны Запада не хотят прекращения конфликта на Украине.
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов счел нападение украинской стороны на один из компонентов российской ядерной триады и подрывы на железнодорожной инфраструктуре на юге России - диверсионными актами. Их цель - срыв переговоров, что наглядным образом показывает нежелание стран Европы добиться мира на Украине, ведь, по мнению Евгения Михайлова, европейским «ястребам» выгодно продолжение боевых действий. А западные СМИ, по словам экс-губернатора, придерживаются двойных стандартов, - говорят только то, что соответствует их «методичкам», а факты, доказывающие террористический характер украинских атак на Россию, — замалчивают.
Экс-командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии генерал-майор в отставке Юрий Соседов считает, что достижение мира на Украине зависит от действий руководства США. Россия свое стремление к миру продемонстрировала. Если Трамп сможет «приструнить» Англию, Францию и Германию и будет жестче разговаривать с Зеленским, то мира удастся достигнуть в короткие сроки. Пока этого не произошло, и европейские страны продолжают всеми способами препятствовать окончанию военных действий.
Украина сейчас — это полигон, на котором страны Запада тестируют новое вооружение и тактику. Поэтому, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, председателя Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентина Костенко, Европа не стремится к урегулированию конфликта, а наоборот настроена на затягивание войны. Более того, Валентин Костенко считает, что не только власти западных стран и европейские СМИ хотят продолжения вооруженного конфликта на Украине, но и российские либералы, которые не довольны действиями России и хотят ее поражения. Генерал-лейтенант в отставке убежден, что несмотря на всю сложность ситуации переговоры должны продолжаться, а конечным их результатом должен стать мир.
Фото: Штаб общественной поддержки Псковской области
По словам заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга* (Минюстом России включен в реестр иноагентов), члены партии всегда осуждают террористические акты.
Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов не считает, что страны Запада не хотят мира. По его мнению, они заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешилась и боевые действия остановились. Но для достижения мира нужно идти на компромиссы, а к этому Россия и Украина не готовы, поэтому, по его мнению, попытки переговоров пока завершаются провалами.
Несмотря на все провокации украинской стороны в канун встречи в Стамбуле, переговоры делегаций двух стран все же состоялись. Все действия со стороны Украины только лишний раз подтверждают отсутствие стремления к завершению конфликта и неготовность обсуждать реальные условия мирного соглашения. Об этом в сегодняшней программе говорила и большая часть комментаторов. Прозвучало и мнение о том, что готовность к заключению мира у сторон конфликта есть, и прошедшие переговоры являются их предпосылкой. Так или иначе, мир будет достигнут, но это процесс длительный, требующий долгих обсуждений и еще не одной двухсторонней встречи для переговоров. Очевидно, что переговорный процесс затянется надолго, и предсказать сроки завершения конфликта сегодня крайне сложно.
Александра Братчикова
*Лев Шлосберг Минюстом России включен в реестр иноагентов