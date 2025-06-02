Политика

«Дневной дозор»: Переговорный трек или переговорный тупик?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Переговорный трек или переговорный тупик?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, прошедший в минувший понедельник, был чрезвычайно коротким. Общение делегаций продлилось не более часа, какие-либо прорывные решения по итогам встречи в Стамбуле не были озвучены. Что не удивительно, ведь фоном для переговоров стала «атака украинских дронов» на аэродромы стратегической авиации и теракты на объектах транспортной инфраструктуры нашей страны. После переговоров президент Зеленский вообще высказался, что переговоры в Стамбуле не имеют смысла.

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Украина взяла на себя ответственность за атаки в самый канун переговоров в Стамбуле. При этом международное сообщество не спешит осудить проведенные Украиной теракты на железнодорожных мостах и атаки на компонент ядерной триады России, которые повышают угрозу перехода конфликта в ядерную фазу. Главы европейских стран не выразили даже соболезнование погибшим и пострадавшим, молчит и Совбез ООН. А зарубежные СМИ недвусмысленно намекают, что атаки на объекты в глубине России были спланированы и курировались спецслужбами европейских стран. О чем это свидетельствует? Европа не хочет мира? Конфликт выгоден западным державам?

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О нежелании Киева урегулировать конфликт мирным путем свидетельствуют и озвученные условия украинского «мирного меморандума», - они подразумевают, по сути, капитуляцию России. Такие требования выдвигают, чтобы вторая сторона их сходу отвергла, и можно было ее обвинить в отсутствии стремления к миру.

Создается впечатление, что руководство Украины и поддержавшие ее лидера страны Европы не хотят мирного завершения конфликта и всеми способами толкают страну совершать провокации против России. В российском обществе тоже усилилась полемика по вопросу - уместно ли вести переговоры с террористами. Должна ли Россия отказаться от обсуждения мира на фоне терактов против гражданской инфраструктуры и ударов по компоненту ядерной триады? Нужно ли выйти из переговорного процесса, особенно с учетом тех нереалистичных требований, которые декларирует Украина? Нужны ли ответные масштабные удары возмездия со стороны России? Отметим, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом уже заявил о возмездии.

Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов отмечает: конечно, эмоционально хотелось бы, чтобы возмездие настигло ответственных за террористическую атаку в преддверии очередного раунда мирных переговоров. Но, в отличие от украинской стороны, Россия не потеряла человеческий облик и достоинство, поэтому и действовать будет цивилизованным образом, не подвергая опасности мирное население. Также Александр Борисов высказал мнение о том, почему страны Запада не хотят прекращения конфликта на Украине.

«Украина - абсолютно не самостоятельное государство, как мы уже поняли. Понятно, что Европе выгодно любое ослабление России, потому что, к сожалению, на всем протяжении наших отношений с Европой они всегда не готовы воспринимать нас как полноценного партнера. Поэтому, к сожалению, наши украинские, когда-то братья повелись на эти европейские байки, что они сейчас заживут лучше, чем когда бы то ни было, осталось дело за малым, вся проблема в России, и настолько в это поверили, что сейчас мы вступили в вооруженный конфликт. Ведут они себя, мягко говоря, не по-джентльменски. Поэтому все это, так сказать, звенья одной цепи. Европа ничем не рискует, они несут экономические расходы, не теряя людей. Украина ведется на это и готова воевать до последнего украинца. Без всякого сомнения, переговоры нужно вести тогда, когда есть соответствующая обстановка на поле боя, то есть из соображений здравого смысла. И требования России, на мой взгляд, понятны и законны. Собственно, на этом Россия будет настаивать, потому что в любом случае все цели, которые были поставлены, будут достигнуты, как говорил наш президент. Поэтому нам нужно добиться своего, в том числе, и на поле боя».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов счел нападение украинской стороны на один из компонентов российской ядерной триады и подрывы на железнодорожной инфраструктуре на юге России - диверсионными актами. Их цель - срыв переговоров, что наглядным образом показывает нежелание стран Европы добиться мира на Украине, ведь, по мнению Евгения Михайлова, европейским «ястребам» выгодно продолжение боевых действий. А западные СМИ, по словам экс-губернатора, придерживаются двойных стандартов, - говорят только то, что соответствует их «методичкам», а факты, доказывающие террористический характер украинских атак на Россию, — замалчивают.

«Почему Европа не хочет? Она по ряду причин не желает достижения мирного урегулирования, потому что раньше они заявляли, что хотят военную победу Украины, но сейчас стало понятно, что это маловероятно. Сейчас они просто находятся в конфликте с Трампом, не хотят, чтобы Трамп смог выйти из этого конфликта. Трампу, Соединенным Штатам это не нужно, потому что основной противник для них сейчас Китай, они должны концентрироваться, у них торговые войны идут, таможенные и прочие конфликтные процессы. Поэтому сейчас тратить ресурсы на Украину не очень выгодно. Трамп хотел бы как-то дистанцироваться от украинского конфликта. Европейцам, в свою очередь, это невыгодно, они хотят, чтобы руки у него были связаны, чтобы Америка продолжила тратить серьезные ресурсы на Украину, причем не имея никаких серьезных шансов на победу. То есть, в окончании все равно так или иначе они проиграют. Скорее всего, проиграют и получится, что Америка потратит кучу денег, времени и все равно будет главной проигравшей. Если американцы продолжат линию на дистанцирование, то будем считать, что переговоры прошли в нашу пользу. Если напротив, они будут вводить новые санкции против нас, конечно, тогда переговоры будем считать неудачными для нас».

Экс-командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии генерал-майор в отставке Юрий Соседов считает, что достижение мира на Украине зависит от действий руководства США. Россия свое стремление к миру продемонстрировала. Если Трамп сможет «приструнить» Англию, Францию и Германию и будет жестче разговаривать с Зеленским, то мира удастся достигнуть в короткие сроки. Пока этого не произошло, и европейские страны продолжают всеми способами препятствовать окончанию военных действий.

«Украину накачивают Германия, Англия и Франция. Вот это трио всячески стремится ухудшить обстановку, развязать большую войну. Весь Запад ополчился против России. Ведь в конце концов СВО как началась? Хохлы начали давить русскоязычное население, которое потом провело референдум и стало составной частью России. Начали-то хохлы, поэтому Запад сейчас подогревает Украину на то, чтобы как можно меньше было попыток заключить перемирие, поэтому эти атаки дронами, диверсии пошли полным ходом».

Украина сейчас — это полигон, на котором страны Запада тестируют новое вооружение и тактику. Поэтому, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, председателя Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентина Костенко, Европа не стремится к урегулированию конфликта, а наоборот настроена на затягивание войны. Более того, Валентин Костенко считает, что не только власти западных стран и европейские СМИ хотят продолжения вооруженного конфликта на Украине, но и российские либералы, которые не довольны действиями России и хотят ее поражения. Генерал-лейтенант в отставке убежден, что несмотря на всю сложность ситуации переговоры должны продолжаться, а конечным их результатом должен стать мир.

Фото: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Конечно, переговоры нужно продолжать, потому что любая война заканчивается миром. Конечно, нужно продолжать принимать договорные меры, но вместе с тем и другие меры одновременно принимать, договариваться надо, мир наступит тогда, когда воевать на Украине будет нечем».

По словам заместителя председателя «Яблока» Льва Шлосберга* (Минюстом России включен в реестр иноагентов), члены партии всегда осуждают террористические акты.

«Партия "Яблоко" всегда осуждает террористические акты. Где бы они ни происходили, в том числе в России. Всегда соболезнуют жертвам этих терактов. Терроризм не имеет никакого оправдания и не будет иметь никогда никакого оправдания. И мы об этом говорим всегда: и до 2022 года, и после 2022 года. В том числе события в Брянской, Белгородской и Курской областях нами прокомментированы исчерпывающим образом, и если говорить о позиции российских либералов, то наша позиция абсолютно ясная, абсолютно прозрачная. Мы против жертв среди мирного населения в России, в Украине, в любой стране, находящейся в военном конфликте с кем бы то ни было. И никогда не занимали никакую другую позицию. Мы считаем, что конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем. Эта трагедия не имеет военного разрешения. Какими бы финансовыми, техническими оружейными, человеческими ресурсами не обладали обе страны. Военная победа в том виде, как она мыслилась каждой из сторон, невозможна. Те меморандумы, по сути ультиматумы, которые заявили Россия и Украина, это отражение позиции, при которой целью боевых действий является политическая победа на поле боя. Каждый шаг в гуманитарную сторону является способом установления диалога между двумя воюющими странами. Если кто-то думал, что этот процесс может идти быстро и в одностороннем порядке только по условиям Украины или только по условиям России - это либо манипулирование общественным мнением, либо непрофессионализм. Ничего простого уже не будет. Мы сейчас платим за фатальные ошибки политиков девяностых и нулевых годов».

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов не считает, что страны Запада не хотят мира. По его мнению, они заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешилась и боевые действия остановились. Но для достижения мира нужно идти на компромиссы, а к этому Россия и Украина не готовы, поэтому, по его мнению, попытки переговоров пока завершаются провалами.

«Обе стороны наносят удары, и Россия наносит удары по Украине. Каждая страна говорит, что это ответные удары. Довольно сложно разобраться в этой ситуации, надо просто прекратить военные действия. Это невозможно, как некоторые говорят, потому что надо следить за тем, как прекращаются военные действия. Но это все уходит в бесполезный диалог, который ни к чему не приводит. Можно очень долго говорить о том, как осуществить переход от войны к миру, но он не будет осуществлен, потому что делать в этом направлении никто ничего не будет. Вот и вся история, поэтому война и ведется так долго: то она затихает, то опять в наступление стороны идут. Это превращается в долговременный процесс без конца. Это может длиться очень долго. Российская сторона опасается, что какая-то передышка будет использована на Украине для наращивания сил, что очевидно, Украина не хочет заканчивать войну, потому что она считает, что всякие мирные переговоры приведут к потери территории, что тоже очевидно, вот и вся история. Компромиссы? Нет, никто не хочет искать компромиссы. Искать компромисс, значит идти на уступки».

Несмотря на все провокации украинской стороны в канун встречи в Стамбуле, переговоры делегаций двух стран все же состоялись. Все действия со стороны Украины только лишний раз подтверждают отсутствие стремления к завершению конфликта и неготовность обсуждать реальные условия мирного соглашения. Об этом в сегодняшней программе говорила и большая часть комментаторов. Прозвучало и мнение о том, что готовность к заключению мира у сторон конфликта есть, и прошедшие переговоры являются их предпосылкой. Так или иначе, мир будет достигнут, но это процесс длительный, требующий долгих обсуждений и еще не одной двухсторонней встречи для переговоров. Очевидно, что переговорный процесс затянется надолго, и предсказать сроки завершения конфликта сегодня крайне сложно.

Александра Братчикова

*Лев Шлосберг Минюстом России включен в реестр иноагентов