Политика

«Дневной дозор»: Не пора ли либерализовать избирательное законодательство?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Не пора ли либерализовать избирательное законодательство?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Многие политические эксперты высказывают мнение о том, что в последние 20 лет избирательное законодательство в России развивалось исключительно в направлении ужесточения различных норм, требований и ограничений в отношении кандидатов. В результате сегодня для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру даже на пост депутата районного собрания, нужно собрать огромное количество различных документов, задекларировать свое имущество, предоставить целый перечень справок.

Да и сама избирательная кампания проходит с большим количеством ограничений, особенно в части проведения агитации. За примерами далеко ходить не надо — несколько лет назад в Избирательный кодекс внесли поправки, в соответствии с которыми кандидат не может использовать в агитационных материалах изображения людей, за исключением собственной фотографии.

Неудивительно, что желающих идти на выборы с каждым годом всё меньше. Как считает оппозиция, партия власти меняет избирательное законодательство, «закручивая гайки», чтобы создавать оппозиционным кандидатам трудности. По их мнению, все эти законодательные препоны используются властью как рычаг давления на представителей оппозиции, участвующих в выборах. Но не только перечень документов отталкивает потенциальных кандидатов. За неправильное их оформление, за поставленную не в том месте подпись, за ошибки в представленных данных избирательные объединения и отдельные кандидаты часто снимаются с выборов. И почему-то это происходит, как правило, с представителями оппозиции. У партии же власти всегда всё хорошо, и с поиском кандидатов проблем нет, и сбор документации не составляет труда.

У представителей оппозиции картина не такая радужная — достаточно вспомнить снятие с выборов партии «Яблоко» за то, что документы были подписаны председателем реготделения до момента его регистрации в Минюсте. Яблочные юристы инициировали судебные разбирательства и дошли до Конституционного суда, где их иск был поддержан, а снятие кандидатов от «Яблока» с выборов признано незаконным. Впрочем, «переиграть» результаты прошедших выборов это уже не помогло - что называется, «поезд ушел».

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Не пора ли либерализовать избирательное законодательство – снизить число избыточных ограничений? Немного «открутить гайки», чтобы в списки кандидатов могли попадать новые лица и, как следствие, выборы стали более конкурентными и интересными для граждан? Что на этот счет думают наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов считает, что ничего сложного в сборе документов для участия в выборах нет. Избирком запрашивает совершенно обычный пакет документов, благодаря которому избиратели смогут понять, что из себя представляет тот или иной кандидат. По мнению Игоря Сопова, избирательное законодательство упрощать нельзя, в противном случае мы можем получить кандидатов с фальшивыми дипломами об образовании и счетами за рубежом.

«Если люди идут во власть и подают нам сведения, мы должны знать, что они не лгут, что у них нет источников финансирования из-за границы, что у них нет судимости и так далее. Избиратель должен понимать, кто перед ним находится. Те документы, которые запрашивают по закону избирательные комиссии, это минимальный пакет документов, который мы просим предоставить. Единственные дополнительные сведения, которые мы проверяем в Псковской области, по списку иноагентов, экстремистов и по всему остальному. Во всём остальном ничего сложного не видим. Представить копию диплома об образовании, копию паспорта, выписку из трудовой книжки и выписки из банковских счетов - несложно. И это всё делается практически в электронном виде, есть огромное количество сервисов, "Госуслуги" дают возможность сделать сразу заказ на необходимую справку для того, чтобы поставить ее в избирательную комиссию. В качестве альтернативы можно рассмотреть следующий сценарий. Если мы исключаем все эти возможности, то у нас остаются только те, кто заявляет: "У нас три высших образования, и все вузы мы закончили с красными дипломами". Затем они говорят, что у них нет никаких источников дохода, но они получают деньги из-за границы. Это регулируется законодательством. У нас не Соединенные Штаты Америки, где любой бизнес может спонсировать партии в неограниченном количестве. У нас есть определенные ограничения. Вот эти ограничения как раз и дают равные возможности для всех участников избирательных кампаний. Это самое важное. Поэтому вы приходите, отдаете нам документы, и избиратель понимает, кто перед ним находится. Какой человек, с каким образованием, с каким уровнем доходов».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко абсолютно согласен с мнением, что избирательное законодательство сильно усложнено. И, по его словам, делается это с подачи партии власти, которая таким образом «зажимает» оппозицию и хочет сохранить монополию. Петр Алексеенко убежден, что избирательное законодательство давно пора либерализовать, и не понимает, для чего существует весь этот сбор справок и документов. По его мнению, копии паспорта, заявления о намерении принять участие в выборах и членства в партии кандидату более чем достаточно.

«Я помню, еще в 1998 году участвовал в выборах главы Пыталовского района, я тогда там работал, состоял на учете в партийной организации. В то время необходимо было предоставить только копию паспорта, заявление о баллотировании и справку о членстве в партии. Всё. Никаких доходов, ничего. В век цифровизации, когда нам предлагают голосовать через интернет, там все наши данные уже есть. Если избирательная комиссия в чем-то сомневается, то можно все проверить дистанционно. Зачем эти кучи бумаг? Тем более различные справки, которые мы сейчас готовим на все 11 районов. Необходимо целый месяц готовить, чтобы потом документы подать. У нас же не такой штат большой в политических партиях. Я понимаю, "Единая Россия", где кнопку нажал, и всё выдают сразу. Нам приходится каждую бумажку здесь проверять, перепроверять, уточнять. Доходы за прошлый год, пенсии люди имеют, социальные выплаты имеют, подработку где-то имеют. Конечно, это не дело. Это отталкивает многих людей. Или, к примеру, некоторые бизнесмены, как мы помним, получали значительные суммы, когда баллотировались в сельский совет. Хотя это были всего лишь выплаты, а не реальный доход. Безусловно, необходимо упростить избирательное законодательство и сократить объём требуемой документации. Кого надо, можно проверить в любое время».

Как сообщил координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, никаких сложностей со сбором документов кандидаты-либерал-демократы не испытывают, а что касается ограничений по агитации, то их он находит даже полезными. Да, есть еще некоторые ограничения, которые связывают кандидатам руки, но Антон Минаков надеется, что с окончанием СВО их не будет.

«В региональном отделении ЛДПР в минувшую субботу прошла конференция, на которой мы выдвинули 152 кандидата из 173-х вакансий. Конкретно в данный момент региональное отделение занимается укомплектованием всех документов, и каких-то трудностей у нас это не вызывает. Поскольку комплект документов, который должен предоставить кандидат, достаточно прост. Копия паспорта, диплом, справка о доходах и еще пара документов. То есть никаких сложностей у регионального отделения ЛДПР со сбором документов нет. Относительно ограничений, они связаны с тем, что, например, от нас не могут, и слава Богу, баллотироваться и избираться иностранные граждане. Также новый закон ввели, что не могут баллотироваться граждане, имеющие статус иноагентов. Я не думаю, что это лишние ограничения. Напротив, в контексте современности они кажутся мне уместными. Но, безусловно, хотелось бы добавить, что есть некоторые ограничения по агитации, которые могут связывать руки кандидатам. Но, как я уже неоднократно говорил, у нас есть большая надежда, что с окончанием СВО какие-то ограничения будут отменены. Подытожив, могу сказать, что на данный момент именно по сбору документов проблем у регионального отделения нет».

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Согласен с тем, что избирательное законодательство пора упростить, и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Олег Брячак. По его мнению, если бы речь шла о кандидатах на высшие государственные должности, то сбор такого количества документов был бы оправдан. Но когда речь идет о районных депутатах, то смысла в этом никакого нет.

«Абсолютно согласен с тем, что необходимо упрощать избирательное законодательство. Мы часто сталкиваемся с трудностями при подборе кандидатов. Они не понимают, зачем нужна вся эта бюрократия: множество документов, справок о доходах и имуществе, банковские выписки. Всё это приходится предоставлять, но непонятно, для чего. Я понимаю, если бы человек претендовал на должность какого-то чиновника высокого ранга в государстве, это необходимо делать. Но если человек будет занимать должность районного депутата и не получать заработную плату из бюджета, то мне кажется, это абсолютно бессмысленное занятие, которое только усложняет выборный процесс, который и так уже усложнен донельзя. Особенно с электронными голосованиями через "Госуслуги", половина народа вообще не понимает, что это такое, даже вникать в это не хочет, потому что у них всех свои проблемы. Сейчас не лучшее время, а еще нужно совершать ненужные действия, которые непонятно, зачем. Если мы действительно хотим повышать явку, повышать доверие к избирательной системе, вовлекать как можно больше граждан в избирательный процесс, однозначно нужно упрощать весь выборный процесс».

Руководитель регионального отделения «Яблока» Артур Гайдук тоже считает, что подобные усложнения в избирательном законодательстве на руку только партии власти, а количество требований и документов в выборном процессе уже давно пора снизить.

«Избирательное законодательство в идеале должно упрощать людям возможность избираться и быть избранными. У нас получается с точностью наоборот. С каждым годом наворачиваются всё новые и новые сложности для того, чтобы их было как можно труднее преодолевать, чтобы как можно меньше людей могло участвовать в выборах. Вот и вся суть вопроса. Несомненно, его нужно упрощать. Все эти усложнения идут для того, чтобы всем остальным, кто не в правящей партии, усложнить эту процедуру. Насколько вы помните, Конституционный суд в итоге признал, что мы были правы. На моей памяти единственное послабление в избирательном законодательстве было, когда внесли изменение, что если у одного человека из списка что-то не так с документами, то исключается только он, а не снимается весь список. Это единственная мера, которая упрощала».

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что упростить можно процедуру сбора подписей, но отменять или сокращать перечень документов, раскрывающих персону кандидата, не стоит. Ведь очень важно знать, кто будет представлять граждан на выборных должностях в органах власти.

«Во-первых, что касается кандидатов, то, на мой взгляд, требуется упрощение процедуры, связанной со сбором подписей и, соответственно, их легализацией для регистрации кандидата. Что касается документов непосредственно о самом кандидате, то все-таки, учитывая, что люди будут представлять население в органах публичной власти, мне кажется, в отношении кандидатов надо очень внимательно смотреть. И на сегодня я считаю, что действующее российское законодательство достаточно оптимально регулирует данные вопросы. Тем более в последнее время пошли упрощения, связанные с размещением декларации о доходах. Но в любом случае мне кажется, что человек, избирающийся в органы власти, должен быть полностью открыт для населения, и население должно знать достаточно много подробностей о его жизни, о его доходах, чтобы четко понимать, за кого они голосуют. Что касается других вопросов, то политические партии должны занять активную позицию с точки зрения избирательных документов. Если есть явно сложные документы, которые становятся камнем преткновения при регистрации кандидатов или политических списков, можно рассматривать и, соответственно, вносить поправки в законодательство. Но каких-то интересных предложений и сформулированных позиций по этому поводу на сегодня у уполномоченного по правам человека нет».

Победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз считает, что избирательная система в России выстроена оптимально и не требует изменений. Препятствия в виде сбора документов — это своего рода фильтр, который показывает избирателям серьезность намерений кандидата.

«Вопрос крайне непростой. Мне есть, с чем сравнить, и я считаю, что у нас максимально прозрачное выборное законодательство на нынешний момент, которое обеспечивает защиту прав как избирающихся, так и граждан-избирателей. Я абсолютно согласен с существованием системы предварительного отбора в партии "Единая Россия". Я считаю, что это предварительный фильтр, который позволяет, в первую очередь, самому для себя понять, насколько ты в состоянии вообще входить в эту кампанию, проходить ее, насколько ты готов дойти до конца. Потому что большинство, кто сталкивается с процедурой предварительного отбора, после первого же праймериз отпадает и больше никогда в жизни не принимает участие, потому что это тоже предвыборная борьба. Это абсолютно нормально, только ты в этой ситуации показываешь себя лучшим среди своих однопартийцев. Вопрос о количестве подписей остается открытым. Возможно, в некоторых случаях стоит рассмотреть введение субъективного регулирования в этот процесс. Но я бы не стал утверждать это однозначно. На мой взгляд, действующая система, включающая предварительное голосование и выборы, работает эффективно».

Мнения наших экспертов сегодня традиционно разделились. Часть из них, в том числе и некоторые представители оппозиционных партий, не считает, что тот перечень документов, который нужно предоставлять для участия в выборах, является избыточным. Некоторые же партии в сборе большого количества справок необходимости не видят. А если избирательная комиссия в каком-то кандидате сомневается, то сама может запросить все интересующие ее документы в госструктурах. Но так или иначе, списки поданы, документы собраны, дата трехдневного голосования уже объявлена. В этом году выборы вновь пройдут по действующим правилам.

Александра Братчикова