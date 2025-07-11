Политика

«Дневной дозор»: Почему молодежь не идет в политику?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Почему во всем мире наиболее активна в политике и в общественной деятельности молодежь, а у нас общественно активны в основном люди старшего возраста?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В современной России, несмотря на все усилия как партии власти, так и оппозиции вовлечь молодых людей в активную общественную и политическую жизнь, молодежь в массе своей остается социально и политически пассивной. Этот опыт противоречит общемировой тенденции: в большинстве стран именно молодежь является наиболее активной частью общества. Представители молодого поколения, особенно учащиеся, активные участники протестных акций, хотят и умеют отстаивать свои права, бьются за место под солнцем и участвуют в политической жизни страны. Достаточно вспомнить, например, майские события во Франции 1968 года (также известны как «Красный май») — социальный кризис, который начался с леворадикальных студенческих выступлений и вылился в демонстрации и массовые беспорядки. 15 апреля 1989 года более миллиона студентов и рабочих вышли на пекинскую площадь Тяньаньмэнь, где развернулась крупнейшая акция политического протеста в истории коммунистического Китая. Демонстрации продолжались полтора месяца. Да и сегодня, например, в Белграде сербские студенты уже третий раз за год выходят на акции протеста. А в советское время, как и в 90-е годы прошлого века, молодежь активно принимала участие в политических процессах.

В России века XXI-го картина иная. Последним всплеском активности молодежи в политике можно считать события 2017 года — митинги в поддержку Алексея Навального* (признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Правда, для многих представителей молодого поколения эта активность заканчивалась в отделении полиции.

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С тех пор представители молодежи как будто исчезли из политического пространства страны. Если посмотреть на списки кандидатов на выборы, мы увидим, что это в значительной части люди, участвующие в избирательных кампаниях с конца 90-х годов прошлого века. Представителей молодого поколения в списках кандидатов встретишь нечасто. Более того, и сама молодежь, в массе своей, социально пассивна, не готова отстаивать даже свои собственные интересы. За примерами далеко ходить не надо: когда в опорном вузе региона ПсковГУ царила коррупция, а права учащихся нарушались, среди тысяч студентов не нашлось никого, кто выступил бы с публичным осуждением мздоимства. Не хотят? Или не верят в то, что их услышат?

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С другой стороны, есть и молодые люди, которые участвуют в волонтерских структурах, занимаются общественной деятельностью, но делается это, по большей части, для того, чтобы получить галочку для дальнейшей профессиональной карьеры.

Так почему в российском общественно-политическом пространстве сложился такой парадокс? Отчего во всем мире наиболее активна в политике и в общественной деятельности молодежь, а у нас политика — удел чуть ли не исключительно пенсионеров? Что останавливает молодежь от выражения своих политических убеждений или гражданской позиции — безразличие, неверие или же страх? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов назвал несколько причин, по которым современная молодежь испытывает политическую апатию. Во-первых, молодежь попросту не видит для себя перспектив роста по партийной линии в текущей политической реальности и не верит во власть в целом. Во властных структурах сидят люди старшего поколения, и самостоятельно пробиться вверх по карьерной лестнице просто не получится. Да и участвовать в протестных акциях они смысла тоже не видят, так как власть сегодня не прислушивается к протестующим.

«Карьеру делать стремятся во всяких структурах. Однако там сидят люди старшего поколения, они там всё контролируют. Поэтому, во-первых, мест не так много, во-вторых, на них приходят в основном люди, как-то связанные с этим самым старшим поколением. Поэтому самостоятельно пробиться очень сложно куда-то. Так что ни по служебной лестнице, ни по политической самостоятельности особых перспектив у молодежи нет сейчас. В политике почти нет, а по службе сидят люди, которые там уже давно сидят. В настоящее время снова наблюдается тенденция к продвижению по службе людей, принадлежащих к определённому кругу, вне зависимости от их реальных заслуг. Участие в протестах не имеет смысла, поскольку они сейчас запрещены. Это невозможно физически, так как разрешения на проведение акций не выдаются. Причины разные: то из-за пандемии, то из-за других соображений. Кроме того, в условиях военного времени люди не стремятся участвовать в протестах, поскольку это может быть воспринято как проявление недовольства. В такие моменты люди склонны объединяться вокруг национального флага. Люди хотят поддержать свою страну и готовы потерпеть какие-то неудобства, лишний раз не нарушать стабильность. В результате можно выделить два ключевых аспекта. Во-первых, протестные акции находятся под запретом. Во-вторых, из-за военных действий люди не проявляют особой склонности к участию в протестах. В-третьих, нет больших ожиданий, что протесты смогут оказать какое-либо влияние. Потому что власть довольно редко прислушивается к этим протестным настроениям».

А вот по словам вице-спикера областного Собрания депутатов, куратора Молодёжного парламента при областном Собрании Виктора Остренко, молодым людям в политике очень рады, и для их привлечения к политической деятельности существует ряд грантовых программ. Тот же молодежный парламент, по словам Виктора Остренко, — это отличная возможность попробовать себя в общественно-политической сфере и не бояться идти по этому пути.

«Есть много разных инструментов, которые стимулируют молодежь, чтобы активно себя проявлять. Это общественные объединения, спортивные организации, существующая система грантовой поддержки молодежи, студенческие отряды и студенческие сообщества, и по большому счету тоже есть программы, акселераторы и различного рода программы, поддерживающие развитие малого и среднего предпринимательства. То есть это в той или иной степени как раз стимулирует молодых людей к тому, чтобы проявлять свою активность. Что касается политической активности, если подразумевать под этим участие в выборах, продвижение по карьерной линии в государственной системе управления, то здесь, да, я на самом деле могу сказать, что в меньшей степени проявляется интерес. Для этого, может быть, и существуют объективные условия, связанные с достаточно сложной системой реализации со стороны молодежи политических программ. Мы, со своей стороны, тоже создаём определённые условия для того, чтобы молодёжь и в политической сфере тоже могла реализовываться. В частности, Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов даёт возможность ребятам попробовать себя, посмотреть горизонт своего потенциального участия в государственном секторе. И перспективы для людей, которые сегодня находят своё призвание в политических партиях, также предоставляют возможность пройти политическую подготовку вместе с нами».

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, сотрудник филиала Фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Александра Бойко в корне не согласна с тем, что нынешнее молодое поколение политически пассивно. По ее словам, в нашем регионе есть немало активных групп студентов, участников молодежных организаций и лидеров общественного мнения, которые доказывают, что интерес к общественным проблемам у молодежи есть.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Мне кажется, представление о том, что наша российская молодёжь политически пассивна, — стереотип, так как наша молодёжь активно участвует в различных формах общественной деятельности, особенно если речь идёт о каких-то социальных инициативах, экологии, добровольчестве и культурных проектах. На примере только нашего региона можно посмотреть, как ребята активно участвуют в общественной деятельности, начиная от создания ТОСов и заканчивая большими крупными региональными проектами. В политической сфере, возможно, не каждый молодой человек готов себя как-то проявлять, но и нельзя утверждать, что наша молодежь равнодушна к политике, потому что есть активная группа студентов, участники молодежных организаций, блогеров или лидеров общественного мнения, которые занимаются продвижением общественных идей, и они как раз-таки инициируют изменения как на местном уровне, так и на региональном и федеральном. И такие инициативы доказывают, что живой интерес у нашей молодежи есть к общественным вопросам. Наверное, как итог скажу, что политическая культура меняется, формы участия эволюционируют, и важно учитывать способы выражения гражданской позиции нашей молодежи на сегодняшнее время».

Заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова считает, что молодежь не идет в политику, так как попросту не понимает, зачем. Яна Иванова сообщила, что сегодня все еще есть молодые люди, которые вовлечены в общественную и политическую деятельность, но к сожалению, сейчас больше тех представителей молодежи, кому неинтересны ни политика, ни общественная жизнь, Но решение у этой проблемы есть, убеждена Яна Иванова.

«Что мы подразумеваем под словом "молодежь"? Говоря о молодых людях, которые получают высшее или среднее специальное образование, можно сказать, что в большинстве стран мира они проявляют большую активность. Это психологические особенности людей этого возраста. В нашей стране, по моему мнению, молодежь, как и не молодежь, не идёт в политику, потому что не до конца понимает ответ на главный вопрос: зачем и что можно изменить. Есть часть молодежи, которая идёт во власть. Есть те, кто действительно разделяет тезисы партии власти и искренне верит, что своим участием может улучшить ситуацию. Есть другая часть - те, кто к власти критичен. Они идут в оппозицию, в частности в "Яблоко", пытаются изменить ситуацию, решить легальными способами имеющиеся проблемы. Но, на мой взгляд, проблема в третьей части, в самой многочисленной, в людях равнодушных. Это действительно самая большая часть и среди молодежи, и среди не молодёжи. Они не поддерживают ни власть, ни оппозицию, они не интересуются ни политикой, ни общественной жизнью. У этих людей не выработалось гражданское сознание, либо оно приглушено. Для того, чтобы становилось больше людей, у которых есть гражданское сознание, надо увеличивать пространство легальной политики, уменьшать страх в обществе. Страха много сейчас. Создавать реальные институты, через которые люди, в том числе молодежь, могут влиять на сферы общественной жизни. Вот это и будет ответ на вопрос "зачем". Имея этот ответ, люди пойдут в политику активнее. От этого наш регион, наша страна только выиграет».

Бывший региональный координатор ЛДПР в Псковской области Артем Васильев считает: говорить о том, что все молодое поколение не интересуется политикой - нет оснований. Среди молодежи немало людей, которые действительно интересуются политикой и общественной жизнью в своем городе, муниципалитете, регионе. Есть в молодежной среде и те, кто интересуется мировой политикой. Экс-региональный координатор ЛДПР также поделился мнением о том, почему молодые люди могут бояться идти в политику и как переломить эту ситуацию.

«Я могу сказать только на примере нашей ЛДПР. У нас есть молодежная организация, где часто молодые ребята принимают участие в избирательных кампаниях. И даже кто-то проходил, становился депутатом, активно вел свою политическую жизнь. Кроме того, я знаю, что в нашем регионе есть и Молодежный парламент, который активно принимает участие во всех общественных мероприятиях. Что касается, скажем так, наших китов политики, они просто пришли раньше, и у них больше опыта, а молодежи в данное время довольно сложно попасть туда. И, наверное, просто не так осведомлены о том, что это не так сложно. Нужно создавать какие-то общественные площадки. На примере ЛДПР, у нас есть молодежная организация, куда каждый желающий с 18 лет может прийти, начинать вести свою политическую жизнь через какой-то промежуток времени, реально стать кандидатом в депутаты, отработать на своем участке, посмотреть, как процесс происходит изнутри, как подготавливаются документы, как проходят конференции, как заказывается агитационная продукция, как общаются с населением. И после этого на основе своего опыта идти дальше в политику, на более высокие должности, на более высокие выборы».

Депутат областного Собрания, глава фракции партии «Новые люди» Андрей Маковский считает, что молодежь начинает интересоваться политикой только тогда, когда в стране наступает социальная нестабильность. Тем не менее Андрей Маковский убежден, что развивать у молодежи интерес к общественным и политическим процессам, происходящим в стране, — нужно.

«Это вранье полнейшее. Нет такой страны, где основной электорат составляет молодое поколение. Такой страны не существует. Если есть какие-то данные, то было бы классно их увидеть, но я такого не видел. Наоборот, молодежь во всем мире интересуется саморазвитием, влюбляется, женится, рожает детей, занимается экономическим благополучием. И только в тех странах, где социальная нестабильность, где все плохо, молодежь начинает интересоваться властными вопросами. Это необходимость, чтобы выживать. Поэтому пока в стране все стабильно, молодежь не будет интересоваться политикой, и это нормально. Нужно ли развивать интересы у молодежи? Конечно же, нужно, потому что это наше будущее, это гражданское общество, и мы над этим работаем. Есть партия "Новые люди", где ты можешь подать заявление, пройти обучение, пройти проверку на безопасность, на соответствие политическим ценностям, идеалам и участвовать в политике. Партия "Новые люди" - это отличный политический лифт для молодежи».

Экс-депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев пришел в политику в молодом возрасте, потому что у него было желание улучшить состояние псковских дорог. По его словам, в политику идут те, у кого есть желание изменить что-то к лучшему, и то, что сейчас молодежь не хочет участвовать в политических и общественных процессах, может свидетельствовать о том, что либо их все устраивает, либо же их пугают те трудности, с которыми они могут столкнуться в своей политической карьере.

«Чтобы начать заниматься политикой, необходимо иметь внутренний стимул, который побуждает человека к изменениям в жизни. Это может быть связано с наличием определённых законов или культурных норм, которые препятствуют его развитию. Именно поэтому у человека возникает желание заниматься политикой. Желаешь преобразовать культуру? Допустим, хочешь, чтобы дороги были хорошими, как это было в моем случае, или стремишься к тому, чтобы люди стали богаче? Если ты разбираешься в экономике и хочешь что-то изменить, то понимаешь, что нужно менять законы. В этом случае необходимо заняться политикой. Главное — понять, что тебя мотивирует, к чему ты стремишься и за кем следуешь. Если всё устраивает, то зачем идти куда-то? Сейчас у молодежи другие совершенно взгляды и ощущения. Всё стало более-менее нормально. Родители деньги получают, они устроены хорошо. Каких-то серьезных проблем, которые мешают жить, развиваться, возможно, и нет. Поэтому возникает такое нежелание или незаинтересованность в политике и в движении в сторону политики. Раньше всё было проще. Проще было организовать пикет, митинг, проехать по городу на машинах по разбитым дорогам. Сейчас высказать свое гражданское мнение стало сложнее, и штрафы за это стали больше. Поэтому, возможно, кто-то боится, кто-то понимает, что действительно сейчас не самое лучшее время для того, чтобы какие-то идеи продвигать. Может быть, надо, чтобы наступило другое время, тогда можно будет свои идеи выдвигать, собирать единомышленников, объединяться, ходить на митинги или на пикеты».

В сегодняшней программе многие наши собеседники с оптимизмом смотрят на роль и место молодежи в современном политическом ландшафте. По их словам, в нашем регионе все еще много общественно и политически активных молодых людей, которые участвуют в различных молодежных организациях и принимают участие в жизни родного города, района, поселка.

Вместе с тем многие наши эксперты подтверждают, что политическая и общественная апатия среди молодого поколения все же присутствует. Молодые люди не хотят идти в политику, так как убеждены, что с их мнением считаться не будут, и социальных лифтов в общественно-политической жизни они не видят. В итоге представители молодежи сегодня все меньше интересуются выборами, вопросами партстроительства и идеологией. В результате в списках кандидатов от разных партий, которые примут участие в выборах, осенью этого года мы снова увидим в основном все те же лица — кандидатов из 90-х. «Молодая шпана», которая «сбросит с парохода современности» «политпенсионеров» прошлого века, в избирательных бюллетенях пока представлена слабо.

Александра Братчикова

* признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов