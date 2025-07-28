Политика

«Дневной дозор»: Как преодолеть кадровый кризис в местном самоуправлении?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как преодолеть кадровый кризис в МСУ? Где найти сотрудников, и почему сегодня так остро стоит кадровая проблема?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Советская система подготовки управленческих кадров, в том числе для самого близкого к людям муниципального уровня власти, осталась в прошлом, ХХ веке. В России ХХI века органы местного самоуправления встроены в единую вертикаль власти, правда, слабая ресурсная обеспеченность, хроническая нехватка денег и кадров существенно ослабляет этот уровень управления. Работа ответственная, рискованная, да еще и финансово плохо обеспеченная, и речь идет не только о заработных платах, которые, что называется, оставляют желать лучшего, но и о том, что сами муниципалитеты материально не обеспечены, для реализации своих полномочий у них де-факто не хватает средств. Неудивительно, что кадры «старой закалки», доставшиеся местному самоуправлению в 90-е годы прошлого века, уходят по естественным причинам, на пенсию, а людей в муниципалитетах на чиновничью работу низшего и среднего звена найти непросто. Зарплаты невелики, ответственность серьезная. Люди с хорошим образованием и с амбициями на селе оставаться не хотят, они уезжают в Псков или в крупные агломерации, притока молодых кадров в систему местного самоуправления почти нет. Более того, не найти кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления и в главы муниципальных округов, желающих тянуть лямку мундепов и мелких чиновников немного. Те же, кто готов за небольшую зарплату муниципального служащего взвалить на себя груз ответственности и ограничений, связанных с муниципальной службой, зачастую не дотягивают по своим профессиональным характеристикам до необходимого стандарта. На этом фоне, например, новый глава Дновского муниципального округа начал искать кадры в социальных сетях, записав видеообращение, которое разместил в своем аккаунте в «ВКонтакте». С проблемами нехватки кадров сталкиваются и другие муниципалитеты.

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Сегодня работа в системе МСУ — это серьезная нагрузка, необходимость обладать определенными, специфическими знаниями, профессиональной подготовкой, осознание рисков и ответственность. Справляются с этим не все — неудивительно, что большое количество претензий у прокуратуры в последние годы было именно к главам районов и муниципальным служащим. Многие из руководителей муниципалитетов в Псковской области за последние годы оставили свои посты, получив либо административные взыскания, либо уголовные дела. В отношении некоторых муниципальных руководителей правоохранительные органы проводят проверки и сегодня.

Муниципальная реформа, которая в прошлом году стартовала в регионе, должна была, в числе прочих задач, высвободить кадры, помочь заполнить вакансии муниципальной службы, но прогресса по какой-то причине пока нет.

Есть ли решение этой проблемы? Если да — то какое? В начале месяца в Госдуме начали рассматривать инициативу, которая разрешит гражданам союзной Белоруссии участвовать в муниципальных выборах на территории России, а также избираться и быть избранными в органы местного самоуправления. Может быть, проблему кадрового голода в системе МСУ региона помогут решить белорусы?

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Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с нашими экспертами в программе «Дневной дозор».

Глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил, что проблемы кадрового дефицита в муниципальной системе управления не обошли стороной и его район. Нужны специалисты в сфере и ЖКХ, и градостроительства, в юридическом отделе одно место остается вакантным, но, по словам Дмитрия Быстрова, ситуация пока не критическая. Он поделился мнением о том, с чем связан кадровый голод в муниципалитетах, и спасет ли окружные администрации привлечение специалистов из Белоруссии.

«Все-таки с задачами справляемся, хоть и тяжелее это выполнять в таком составе. Я думаю, сейчас любой муниципалитет может говорить о том, что есть сложности с кадрами, но причин, мы знаем, много. Это, конечно, уровень заработной платы, поскольку люди не идут на такие зарплаты, и крупные мегаполисы, которые рядом находятся, Санкт-Петербург, Москва, Ленобласть, где, грубо говоря, работодатели могут предложить другие зарплаты, другие возможности. Конечно, это влияет. Мне трудно сказать, готовы ли белорусы ехать на уровень зарплаты ниже, чем у них в стране, они же не альтруисты. Это и говорит о том, что надо условия менять. В первую очередь, следует отметить, что демографическая обстановка в стране в настоящее время, как отмечают демографы, хуже, чем после завершения Великой Отечественной войны. То есть кадров реальных нет, потому что демографическая ситуация сложная. Если мы кого-то приглашаем, мы же должны людям условия сделать лучше, чтобы они захотели приехать. А если мы имеем то, что имеем, то с чего мы решили, что к нам поедут граждане Беларуси, если они могут, условно, на этих же условиях или лучше у себя в стране работать. Поэтому надо говорить про условия труда, про уровень заработной платы, про какие-то гарантии, про жилье. Предположим, в настоящее время существует практика предоставления выплат молодым специалистам в рамках муниципальной программы. Это хорошая инициатива для Псковской области, мне кажется, она даст когда-то свои плоды. Но приглашать кого-то можно в том случае, когда ты можешь предложить лучшие условия. Если условия будут хуже, никто не поедет, поэтому эта инициатива не сработает. Если мы увеличим заработную плату, предоставим жильё и другие преимущества, а также продемонстрируем, что условия работы здесь лучше, чем у них, то можно будет вести предметный разговор».

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал, что так же, как его коллега из Дновского района, он год назад разместил в своих социальных сетях объявление о поиске сотрудников. И тогда, и сейчас дефицит кадров в Локнянском округе ощущается. По мнению руководителя муниципального образования, проблема кадрового голода связана не только с системой управления, она затрагивает все сферы. Иван Белугин рассказал, с чем это связано.

«Также остро ощущаются проблемы в Локнянском муниципальном округе. Мы очень нуждаемся в квалифицированных кадрах. У нас всегда есть свободные вакансии на муниципальной службе, и очередь, к сожалению, на них не стоит. Например, год назад я у себя на странице в социальных сетях выкладывал, какие вакансии у нас свободны, что мы ищем ответственных людей, готовых работать. Но, к сожалению, таких практически нет. Я здесь вижу проблему не только именно в муниципальной системе управления. Это проблема в принципе на первом уровне работы различных органов власти и учреждений, что образование, что здравоохранение, что муниципальная служба. Как бы мы не тянули вверх зарплаты, не предлагали какие-то льготы, допустим, одна из последних — это "Земский муниципальный служащий", "Земский работник культуры", здесь, к сожалению, очень много идет от воспитания людей, понимания современного мира и работы в современной экономике. Как пример из наболевшего: недавно разговаривал с одним человеком, что можно уехать в Санкт-Петербург, работать неделю через неделю на маркетплейсе, выдавать посылочки, принимать товары и получать за это в 3−4 раза больше, нежели ты будешь работать, например, на муниципальной службе в Локнянском муниципальном округе. С одной стороны, людей можно понять, что доход можно где-то сейчас получить проще и выше, многие работают на "удаленке", где предлагают различные хорошие условия. Но основным, мне кажется, стала для многих сфера ответственности. Многие боятся брать на себя хоть какую-то маленькую ответственность за то, что происходит вокруг нас. Это относится не только к муниципальной службе. Образование, здравоохранение, сфера ЖКХ очень страдают из-за этого. Очень часто используется фраза "хотим зарабатывать миллиарды и ничего не делать". Наверное, я сейчас какие-то плохие вещи говорю, но фактически так и есть. А при этом меры поддержки, которые предусматривает государство и правительство области, не устраивают людей. Мы это, к сожалению, встречаем каждый день».

Депутат областного Собрания от партии «Новые люди», член комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский считает, что сегодня занятие бизнесом кажется более привлекательным способом самореализации для многих активных граждан, которые могли бы пополнить ряды муниципальных служащих. Бизнес приносит куда больше прибыли, чем служение людям. Также Андрей Маковский поделился мнением о том, почему инициатива о привлечении на муниципальную службу белорусов сомнительна.

«В тех областях, где оплата труда невелика, наблюдается дефицит рабочих мест. К сожалению, это в основном касается бюджетного сектора, поскольку бизнес предлагает более выгодные условия. В этой сфере меньше ответственности и энергозатрат, в отличие от других областей, где ответственность выше. МСУ — это служба, служение людям. Поэтому это и называется муниципальная служба. Если честно, я не очень много видел в Пустошке или Опочке белорусов. Мне кажется, что нужно исходить из советского опыта социального жилья для муниципальных служащих. Мы сейчас говорим не о квартирах, а о каких-то небольших домиках. Я думаю, что это будет интересно, потому что нужно понимать, что траты людей исходят из жилья, продуктов, вещей. И если будут какие-то ниши закрыты государством, жилье, ЖКХ, какая-нибудь часть одежды, костюмы, разовые дотации, отдых, который будет гарантирован, то, конечно же, это более приятно, когда человек будет понимать, что какая-то часть бюджета у него будет закрыта».

Проблем с нехваткой специалистов в сфере муниципального управления Новоржевский округ не испытывает, о чем сообщила его глава Любовь Трифонова. По ее словам, вакансии удалось заполнить благодаря различным мерам государственной поддержки и поиску кандидатов в социальных сетях. По мнению главы Новоржевского муниципального округа, кадровый дефицит был связан с низким уровнем заработной платы. Но после преобразования района в муниципальный округ заработная плата муниципальных служащих значительно выросла, благодаря чему удается привлекать к работе молодежь.

«На сегодняшний день такого резкого кадрового голода мы уже не испытываем. Мы более-менее укомплектовали свой штат. Единственное, что есть, конечно, нехватка специалистов с профильным образованием, например, строительным. Но мы воспользовались программами, вошли в состав пилотных районов по программе "Псковский гектар", поэтому для себя предусмотрели земельные участки на перспективу для трудоустройства. Чтобы обеспечить себя в будущем специалистами, у нас заключены целевые договоры на обучение, в прошлом году три, и в этом году одна заявка отправлена, но пока еще вопрос не закрыли. И мы трудоустроили впервые на муниципальную службу молодого специалиста в рамках программы "Земский муниципальный служащий". Поэтому мы свои вакансии более-менее закрываем. В прошлом году было очень большое количество вакансий. На сегодняшний день вакансий практически нет. Мы тоже пользовались размещением информации в соцсетях. Мы активно работаем с порталом "Работа в России", размещаем вакансии там. К нам поступают резюме, в том числе, от представителей иных регионов, но пока мы их не взяли для себя в работу и не трудоустраивали».

По словам главы администрации города Великие Луки Андрея Беляева, кадровый голод ощущается по всей стране не только в сфере муниципального управления. «Южная столица» нашей области в этом смысле — не исключение. Андрей Беляев рассказал о том, какие меры по привлечению молодежи к работе в сфере муниципального управления реализуются. Правда, по словам сити-менеджера, успехом увенчиваются лишь единичные случаи. Поэтому, пользуясь случаем, Андрей Беляев через нашу радиостанцию пригласил всех желающих найти работу на муниципальной службе — обращаться в администрацию города.

«Слишком много отраслей, которые пропагандируют зарабатывание легких денег не трудом, а блогерством и прочим, что негативно сказывается на престижных и рабочих профессиях в первую очередь. И, конечно же, уровень заработных плат, который не успевает за инфляцией, за рынком спроса и предложений среди крупных предприятий. У нас промышленный город, и кадровая политика на предприятиях сейчас очень высокая. Там очень тяжело конкурировать в рамках бюджетного законодательства с привязкой к базовому содержанию сотрудников. Наши зарплаты не дотягивают до средних показателей по городу, особенно в сфере промышленности, где работают специалисты и руководители комитетов и других организаций. Соответственно, требования к ответственности, компетенции, вовлеченности специалистов очень высокие, кадровый дефицит присутствует. Работа определенная проводится, конечно же, с привлечением молодых специалистов, в том числе по выдаче целевых направлений. Также пытаемся, как на федеральном уровне, стимулировать служебным жильем. Делаем все возможные мероприятия, которые сейчас в рамках законодательства возможно сделать. Привлечь молодежь. Что-то получается, кто-то на практику приходит, потом остается. Есть у нас претенденты в правовом управлении, например. Также "Зеленхоз", "Спецхозяйство" на летнее время привлекают и совершеннолетних, и после ссузов некоторые приходят работать. Но это больше, конечно, единичные случаи. Мы призываем, если есть молодые, активные, амбициозные люди, которые хотят попробовать себя и отдать свои силы и энергию на благо города, мы только "за". По всем вопросам можно обратиться либо в отдел кадров, либо ко мне».

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева нехватку специалистов в муниципальной сфере управления тоже испытывает, вдобавок она рассказала, что благодаря ПсковГУ и программам господдержки надежда на закрытие вакантных трудовых мест у нее еще есть. Также она сообщила, что совместно с управлением муниципального развития и ассоциацией Совета муниципальных образований формируются списки тех, кого можно переобучить на другие необходимые округам специальности, что в свою очередь может сыграть немалую роль в борьбе с кадровым дефицитом.

«Эта проблема остро ощущается не только в администрации нашего округа, но и по всем нашим муниципальным учреждениям, даже немуниципальным. Действительно, в администрации Пыталовского муниципального округа на данный момент шесть вакансий. Это и специалисты отдела ЖКХ, отдела образования, управления по работе с территориальными отделами, начальник одного на данный момент отсутствует, специалисты в территориальных отделах тоже отсутствуют, отсутствуют и специалисты в области образования. То есть у нас нет трёх учителей литературы, математики, физики, двух педагогов-психологов, одного учителя физкультуры. Это только по нашему муниципалитету, образованию. Также мы заявляемся в программу для того, чтобы к нам приехал работник культуры. В полиции 14 вакансий. В муниципальном предприятии "Пыталовские теплосети" 15 вакансий. Доходит до того, что у нас административно-правительственный персонал исполняет их обязанности. То есть мы рады всем, кто сможет к нам приехать. Если есть необходимость, мы обучим необходимым знаниям. Ждем абсолютно всех к себе. Мы сейчас заявлены в программы и "Земский муниципальный служащий", и "Псковский гектар", потому что они сочетаются друг с другом. Например, в программе "Земский муниципальный служащий" есть определенные преференции для кандидатов, которые приходят на работу в администрацию округа. Правда, это люди должны быть до 35 лет, это единовременная выплата 500 тысяч рублей и определенные меры поддержки в течение 3–5 лет с момента поступления на муниципальную службу. Нам помощь очень хорошую оказывает Псковский государственный университет. Как я упоминала ранее, есть "Псковский гектар", в этой программе мы тоже участвуем. Здесь тоже определенные условия для тех, кто собирается переехать, допустим, из других регионов или даже из другого муниципалитета Псковской области непосредственно на нашу территорию. Выделяются земельные участки, тоже определенные преференции имеются для этих кандидатов. Но эти программы только начинают работу свою с прошлого года, поэтому надеемся на то, что будет положительный эффект».

По итогам сегодняшней программы многие наши собеседники признают, что такая проблема, как дефицит кадров в муниципальной сфере управления, действительно существует. Хотя характерен кадровый голод не только для муниципального управления — специалистов не хватает в целом во всех отраслях хозяйства России. Власти, в том числе региональные, пытаются проблему кадрового голода решить — разработаны программы государственной поддержки муниципальных служащих, такие как «Земский служащий» и «Псковский гектар». Благодаря нашим экспертам мы узнали о плюсах этих программ, впрочем, оценить их эффективность объективно нам сложно. По нашему запросу в управление муниципального развития правительства области сведения о числе привлеченных на муниципальную службу благодаря этим региональным мерам поддержки граждан — информацию нам не предоставили.

Александра Братчикова