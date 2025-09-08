Политика

Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан

Трехдневное голосование на выборах депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва стартовало 12 сентября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Рабочее утро начинаю с УИК №152. Совершенно искренне считаю, что для каждого ответственного гражданина реализация активного избирательного права является не только возможностью, прописанной в Конституции, но и обязанностью перед обществом», — написала Наталья Федорова.

На территории Псковского района действуют 37 участковых избирательных комиссий, включая межселенную территорию Талабских островов, где УИК работает на острове имени Залита. Их двери открыты для избирателей с 8:00 до 20.00 12, 13, 14 сентября.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте ЦИК России.

Интересующую информацию о выборах можно узнать по телефону «горячей линии» – 8(800) 101-86-60.