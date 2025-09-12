Политика

Стартовал заключительный день голосования в Псковской области

Заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области стартовал в воскресенье, 14 сентября. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Отдать свой голос можно будет до 20.00.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Общее количество избирателей, которые могут проголосовать на избирательных участках, составляет 145 841 человек.

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона. Они смогут до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России.

За 13 сентября явка на выборы в Псковской области составила составила 25,14%.

На 233 участках на страже прав избирателей стоят видеокамеры. Видеооборудование не стали устанавливать в больницах и в местах, где голосуют военные. Также за ходом голосования следит 641 наблюдатель на участках, три человека присматривают за дистанционным электронным голосованием.

В Псковской области проходят выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва организованы в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах.

Также проводят довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3. Напомним, мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

Голосование завершится сегодня, 14 сентября, в 20.00 в воскресенье.