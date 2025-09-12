Политика

Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов

Голосование на муниципальных выборах завершилось в Псковском районе. Здесь выбирают депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва. Сколько человек в муниципалитете сейчас претендуют на мандат? Насколько популярным было дистанционное электронное голосование в условиях ограничений интернета? Зафиксированы ли на выборах нарушения? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответила глава района Наталья Федорова.

- Наталья Анатольевна, как прошли выборы на территории района с точки зрения организации? Были ли нарушения?

- Голосование на выборах депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва завершилось. Все три дня участковые избирательные комиссии отработали в штатном режиме. Нарушений общественного порядка не было зафиксировано, поэтому все прошло достаточно спокойно. У нас очень много избирательных участковых комиссий, их 37, и включая одну, которая расположена на межселенной территории Талабских островов, на острове имени Залита. Поэтому мы считаем, что организация на достойном уровне. Все комиссии работали в штатном режиме, обеспечивая избирательным правом всех желающих проголосовать. Атмосфера на них была очень спокойная, доброжелательная.

- Активно ли избиратели шли на участки? Это в основном представители старшего поколения, или молодежь тоже подключалась к голосованию? Многие ли голосовали на дому?

- По категории наших избирателей хочется сказать, кого сама встречала на участках. Конечно, это наши пожилые люди, они традиционно активно шли голосовать. И почетные наши граждане, что особенно приятно, например, Зинаида Ивановна Косьянова в свои 97 лет голосовала на дому, потому что считает своим долгом выразить так гражданскую позицию. Для пожилых людей было организовано надомное голосование, такая возможность была и для сельской местности. Это очень удобная форма, потому что пожилых людей много.

Много было молодых людей, которые голосовали впервые. Приятно, что они были на память поощрены сувенирами от Избирательной комиссии Псковской области. Ну и, конечно, хочется отметить, что много голосующих шло именно с семьями, с детьми. Для детей это пример выражения своей гражданской позиции, своего избирательного права. Дети и сами с удовольствием принимали в этом участие.

На всех участках работали наблюдатели. Это для нас очень важный элемент прозрачности электорального процесса.

- Вы голосовали на участке или через ДЭГ?

- Я в этот раз выбрала форму голосования на участке, потому что это новый участок был для меня, и я с удовольствием посетила его в пятницу утром. Форму ДЭГ я использовала в прошлом году. Решила, раз новый участок, нужно посетить его лично.

- Насколько популярно дистанционное электронное голосование в Псковском районе?

- В этом году у нас ДЭГ тоже пользуется популярностью. И мы анализируем, что молодежь все-таки больше предпочитает эту форму, потому что это удобно для них. Они очень активно используют гаджеты, это доступность голосования, поэтому популярность все-таки была. Более 1200 зарегистрированных человек у нас было. Хочу отметить, что в прошлом году, наверное, чуть больше людей использовали эту форму. Но мы понимаем, что есть некоторые моменты с интернетом. Наверное, поэтому люди выбрали форму очного голосования, на УИКах, для большей убедительности. Они понимали, что так, наверное, все-таки надежнее в данном случае, тем более, что есть такая возможность.

- Были ли выборы, на ваш взгляд, конкурентными?

- Хотелось бы отметить, что выборы в Собрание первого созыва были конкурентными. У нас в кампании по выборам депутатов участвовали восемь политических партий. Достаточно весомый получился список партий. В целом 101 кандидат, то есть 52 кандидата по партийным спискам и 49 одномандатников, из них пять самовыдвиженцы. Это списки на замещение 20 мандатов. Таким образом, конкурс на одно место, если можно так сказать, это пять человек. Может быть, конкуренция и не такая высокая, но я считаю, что достаточно высокая для нашего района. И особенно по партийным спискам очень много партий представлено. Это тоже показатель. Так что выборы состоялись.

Хотелось бы поблагодарить за согласованную, слаженную работу всех наших организованных членов участковых избирательных комиссий, наших территориальных избирательных комиссий, представителей полиции, МЧС, Росгвардии, всех, кто помогал осуществлять этот важнейший процесс. Ну и, конечно, хочется поблагодарить всех жителей, которые пришли на участки, проголосовали, используя электронную форму голосования, за их активную гражданскую позицию.

Беседовал Андрей Николаев