Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно

Партия «Единая Россия» относится серьезно к каждой избирательной кампании, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на брифинге регионального отделения партии по итогам выборной кампании 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы никогда не делим избирательные кампании на простые и сложные. Мы к каждой избирательной кампании относимся серьезно, стараемся использовать все имеющиеся у нас ресурсы. И самое главное: мы стараемся работать с нашими сторонниками, чтобы привлечь их к избирательной кампании, чтобы они пришли нас поддержать на избирательные участки. У нас одномандатники прошли по избирательным округам. Достаточно высокий процент получила партия "Единая Россия" на этих выборах», - сказал Александр Котов.

Председатель Собрания отметил, что партия уважительно относится к соперникам: «Где-то эта конкуренция высокая, где-то она не очень высокая, но, еще раз подчеркну, мы уважаем наших оппонентов и стремимся сделать так, чтобы мы победили в честной, открытой, конкурентной борьбе».

Также Александр Котов напомнил, что на этих выборах завершается последний этап муниципальной реформы. Избраны депутаты представительных органов местного самоуправления в районах, которые теперь станут муниципальными округами. «Хочу подчеркнуть важность этих представительных органов, поскольку им в ближайшее время предстоит по результатам тайного голосования избрать главу муниципального округа», - отметил спикер регионального парламента.

«Хочу поблагодарить тех, кто пришел на избирательные участки и выразил свое отношение к партиям, к кандидатам, тех, кто поддержал "Единую Россию". Со своей стороны хочу поблагодарить нашу большую партийную команду. Благодарю всех за работу, за активное участие и за хороший результат», - подытожил Александр Котов.