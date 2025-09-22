Псковcкая обл.
Политика

Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне

26.09.2025 11:56|ПсковКомментариев: 0

Муниципальные выборы в Псковской области прошли на высоком уровне, такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков на торжественном мероприятии, посвященном Дню Избирательных комиссий Псковской области, сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«От себя лично хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Выборы прошли на высоком уровне. В следующем году нас ждут уже федеральные кампании, выборы в Государственную Думу, а также выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Если считать состоявшиеся кампании тренировкой, то она прошла очень успешно. За это вам огромное спасибо», - сказал Александр Братчиков.

Также депутат зачитал приветственный адрес от председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.  

«От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас, членов избирательных комиссий, сотрудников аппаратов, ветеранов региональной избирательной системы, с Днем Избирательной комиссии Псковского области. Вы реализуете право каждого гражданина выбирать и быть избранным в органы власти различных уровней. Вы - неотъемлемый компонент демократического устройства государства и фундамента народного суверенитета», - зачитал адрес Александр Братчиков.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Избирательных комиссий Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района. Праздничный день был утверждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 224 человека
Сюжет: ЕДГ-2025 в Псковской области Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне Игорь Сопов прокомментировал заявление Олега Брячака о несправедливости итогов выборов Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков Кандидата привлекли к ответственности за вмешательство в работу избирательной комиссии в Гдовском районе «Сообразим на троих»: Выборы — миф или реальность? ВИДЕО Александр Котов: Выборы – это не шоу Более 1,6 тысячи сообщений от общественных наблюдателей поступило за дни выборов в Псковской области Трехдневное голосование и ДЭГ положительно сказались на явке — Александр Котов «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов «Дневной дозор»: Предварительные итоги выборов-2025 Михаил Ведерников: Выборы прошли спокойно, прозрачно, легитимно ЕДГ-2025: Мороз, парадокс и «36,6 в среднем по больнице» Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша. ВИДЕО Рейтингомер: лузеры на выборах, арест имущества и новая почтальонша «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах Игорь Сопов: Барсик — настоящий символ Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам «Политический забег» в Пскове в 2026 году трансформируют в эстафету Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа На довыборах депутата Псковской городской думы по избирательному округу №3 по предварительным данным победу одержал Антон Мороз Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35% Наталья Федорова: На избирательных участках Псковского района царит оживление Александр Козловский встретился на избирательном участке с бойцом СВО На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек Дмитрий Быстров: От сегодняшнего выбора зависит, как будет развиваться Островский округ Дмитрий Шахов: В сельской местности особенно важна организация выездного голосования Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ В Псковской области явка на выборы к полудню третьего дня приблизилась к 30% Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения Порядка 1100 сообщений от общественных наблюдателей обработали в Псковской области На участке в Новосокольническом округе проголосовал 96-летний избиратель Явка на выборы в Псковской области превысила 26% За ночь явка на ДЭГ в Псковской области выросла на 1,5% Игорь Сопов: Работа избирательной комиссии ведется без нарушений 39 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области по итогам второго дня Стартовал заключительный день голосования в Псковской области Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 18% На 65 избирательных участках Псковской области работают детские уголки Завершился второй день голосования в Псковской области Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% Фотофакт: Впервые голосующий Барсик принял участие в выборах в Псковском районе Себеж, Кунья и Пушкинские Горы лидируют по явке на ДЭГ Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ Более восьми тысяч человек уже проголосовали на выборах в Псковской области Около 30 человек уже посетили Центр общественного наблюдения в Пскове Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области Наталья Федорова: Голосование на выборах — обязанность ответственных граждан Сделать прививку от гриппа могут псковичи вблизи избирательных участков Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области
