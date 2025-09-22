Политика

Александр Братчиков: Выборы прошли на высоком уровне

Муниципальные выборы в Псковской области прошли на высоком уровне, такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков на торжественном мероприятии, посвященном Дню Избирательных комиссий Псковской области, сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«От себя лично хочу поблагодарить вас за проделанную работу. Выборы прошли на высоком уровне. В следующем году нас ждут уже федеральные кампании, выборы в Государственную Думу, а также выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Если считать состоявшиеся кампании тренировкой, то она прошла очень успешно. За это вам огромное спасибо», - сказал Александр Братчиков.

Также депутат зачитал приветственный адрес от председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.

«От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас, членов избирательных комиссий, сотрудников аппаратов, ветеранов региональной избирательной системы, с Днем Избирательной комиссии Псковского области. Вы реализуете право каждого гражданина выбирать и быть избранным в органы власти различных уровней. Вы - неотъемлемый компонент демократического устройства государства и фундамента народного суверенитета», - зачитал адрес Александр Братчиков.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Избирательных комиссий Псковской области, проходит в деревне Родина Псковского района. Праздничный день был утверждён губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и приходится на последнее воскресенье сентября — после Единого дня голосования.