Политика

Партийный билет «Единой России» получил Игорь Дитрих

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский вручил партийный билет председателю регионального совета сторонников «Единой России», депутату Псковского областного Собрания Игорю Дитриху.

Торжественная церемония состоялась в Пскове в ходе XXХI партийной конференции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

После многих лет работы в качестве руководителя совета сторонников «Единой России» Игорь Дитрих принял решение официально вступить в партию.

«Это естественный и логичный шаг в моей политической карьере. Долгое время я поддерживаю программу партии, активно участвую в её деятельности, но считал, что моя роль координатора сторонников позволяет мне более эффективно объединять единомышленников из разных слоёв общества. Однако сегодняшние вызовы требуют от нас большей консолидации и единства действий. Сейчас особенно важно для себя решить, в команде ты или нет, и, соответственно, принимать совместные решения в поддержку президента, страны и нести ответственность», – подчеркнул Игорь Дитрих.

Депутат Собрания также отметил, что официальное членство в партии позволит усилить координацию между партийными структурами и советом сторонников, повысить эффективность реализации народной программы партии в регионе, обеспечить более тесное взаимодействие с партийным руководством.