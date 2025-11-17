Псковcкая обл.
Политика

Рейтингомер: отставка министра, «опальный олигарх» и ротация в партии власти

17.11.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки.

-5 Иван Мешков

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает бывший глава Гдовского района Иван Мешков. Годичная «командировка» экс-депутата Псковской гордумы в непростой муниципалитет завершилась бесславно. И, вероятнее всего, на политической карьере господина Мешкова можно ставить крест — как он был поставлен, например, на политической карьере его предшественника Алексея Васильева или же экс-главы Печорского района Сергея Тарасика.

-4 Андрей Ермаков

Минус четыре схлопотал Андрей Ермаков, по-английски ушедший с поста министра образования Псковской области. Такое развитие событий мы и прогнозировали, когда месяц назад писали: в Минобре всё неспокойно, тучи сгущаются, к руководству ведомства накопилось немало претензий и вопросов, в том числе по проблемам подготовки школ к учебному году. Отметим, что недавно в отставку ушел первый замминистра образования Гор Брутян.

-3 Михаил Гавунас

Минус три ставим экс-заместителю председателя областного Собрания депутатов Михаилу Гавунасу, уже многие годы находящемуся за пределами России. Защита «опального олигарха» вновь проиграла в суде - приговор в его отношении оставлен без изменения. Напомним, ранее экс-депутата осудили за организацию мошенничества в особо крупном размере и за другие преступления. Приговор, по которому бизнесмен осужден на восемь с половиной лет колонии, вступает в законную силу.

-2 Наталья Серебренникова

Двойку со знаком минус заносим в дневник главы министерства имущественных отношений Псковской области Натальи Серебренниковой. По сообщениям масс-медиа, чиновница оштрафована на 30 тысяч рублей за нарушения в проведении торгов.

-1 Елена Даньшова

Минус один отправляем в Великие Луки в адрес депутата областного Собрания, педагога Елены Даньшовой. В ходе конференции «Единой России» она была выведена из состава президиума регионального политсовета партии. Очевидно, что госпожа Даньшова теряет позиции, ее шансы сохранить в следующем году депутатское кресло минимальны.

0 Владислав Бобылев

Фото: Российское общество «Знание»

Нейтральную оценку 0 получает руководитель филиала «Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Владислав Бобылев. По губернаторской квоте гвардии майор запаса назначен членом Общественной палаты Псковской области, где он сменит другого участника боевых действий - Андрея Ключко, избранного депутатом в Псковском муниципальном округе и досрочно покинувшего ОП ПО.

+1 Яна Иванова

Плюс один заслужила заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Яна Иванова. В прямом эфире радио ПЛН FM она приняла участие в проекте «Политбюро» — тот самом, где «трусам не место». Формат программы предполагает жесткий прессинг, от приглашенных политиков требуются смелость, самообладание и уверенность в себе. Яблочница не побоялась и, на наш взгляд, достойно выдержала серию острых, каверзных и даже провокационных вопросов.

+2 Армен Мнацаканян

Плюс два ставим вице-спикеру областного Собрания депутатов Армену Мнацаканяну. Депутат взял на себя смелость прокомментировать проблемную ситуацию, связанную с решением поставщика прекратить доставку населению газа в баллонах с 1 января, и назвал вещи своими именами. По нынешним временам, когда многие чиновники и депутаты боятся даже собственной тени, такое поведение уже само по себе достойно похвалы и уважения.

+3 Антон Мороз

Строчкой выше, на плюс три, поднялся депутат Псковской городской Думы Антон Мороз. В ходе конференции «Единой России» он был избран в состав президиума регионального политсовета партии. Таким образом, Антон Мороз вошел в региональную политическую элиту.

+4 Наталья Федорова

Плюс четыре получает глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. В ее лице отмечаем группу действующих муниципальных глав, уверенно пролонгировавших полномочия. Что касается персонально Натальи Федоровой, то она уверенно переизбралась на руководящий пост, получив поддержку депутатов окружного собрания, и также сохранила позиции в руководстве реготделения партии власти.

+5 Александр Козловский

Плюс пять в этот раз заслужил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Положительную оценку выставляем за активную работу парламентария в Москве и регионе, проведение партийной конференции и форума муниципальных депутатов, а также старт благотворительной акции по поддержке тяжелобольных детей.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
