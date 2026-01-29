Реплика Константина Калиниченко: Гамбит Брячака

То, что лидеру псковских справедливороссов Олегу Брячаку придется сдать депутатский мандат, было, конечно же, очевидно еще на прошлой неделе. Интрига была в том, как Олег Михайлович выйдет из этой ситуации? Со щитом или на щите? С гордо и высоко поднятой головой или же плачущим проигравшим.

Олег Брячак

Сегодняшняя сессия областного Собрания дала исчерпывающие ответы. Олег Брячак нашел, кажется, оптимальное решение проблемы. Дело в том, что признание ошибки в среде политиков — редкая вещь. Мы привыкли, что ни депутаты, ни чиновники своей вины не признают тотально. А г-н Брячак нашел в себе мужество не устраивать истерик, не строить конспирологических теорий, не обвинять во всем власти, а уйти с гордо поднятой головой. Для того, чтобы вернуться. Возможно, в сентябре.

Пожалуй, можно сказать, что выходит из неприятной истории победителем. Весь этот день он напоминал шахматиста, попавшего в цугцванг. А потом взял, да и нашел ход, который свел партию к нужному ему результату.

Что получается? Да, сражение проиграно. Но все выглядит как грамотный «ферзевый гамбит» — пожертвована фигура, но взамен получена стратегическая инициатива.

Что потерял Олег Брячак сегодняшней сдачей мандата? В сущности, немного. На несколько сессий регионального парламента «Справедливую Россию» в областном Собрании депутатов будет представлять кто-то из его товарищей по партии. Реально же все понимают, что, кто бы ни «вышел на замену», проводиться все равно будет линия Олега Брячака. А уже весной в активную фазу вступит новая избирательная гонка, все опять выйдут на общий старт, и лидер псковских эсеров среди них.

А что приобрел? На самом деле, многое. Сдать мандат у лидера псковских эсеров вышло красиво и по-мужски. Он не стал юлить, искать лазейки, указывать на смехотворность повода и тот факт, что коллеги-парламентарии, де-факто, в этой истории поддержали Брячака. Вышел под камеры, честно признал, что нарушение, пусть и формальное, но есть, оправдываться и просить снисхождения не будет.

Что ж, народ такое поведение уважает. Люди наши привыкли к тому, что депутаты бывают разные. Но мужских поступков от народных избранников как-то не ждут. Сегодня мы были свидетелями неожиданного и тем более приятного исключения. Вот поэтому, считаю, Олег Михайлович из этой правовой коллизии выходит с политическим профитом.

Следует добавить, что нарушение вряд ли вызовет негатив лично по его персоне. Не секрет, многие псковичи заводят карты в узбекских, киргизских, таджикских банках. Ну вот такие времена — путешествовать с картами российских банков теперь можно не дальше Республики Беларусь. Не с «котлетой» денег в кармане же ехать? Никакой крамолы, измены Родине и прочего тут нет и близко. Многие, вероятно, удивились, что наличие карты таджикского банка — это какое-то нарушение. Ок, формально депутатам это запрещено. Но завтра эту сухую фабулу забудут, а тот факт, что Брячак показал себя молодцом, помнить будут долго. На ближайшие полгода точно хватит.

Что еще нужно отметить. Есть такое понятие — «политическое животное». Иметь инстинкт политического самосохранения, нюхом чувствовать, откуда подкрадываются проблемы, работать на опережение и уметь извлекать выгоду даже из неприятностей. Теперь будем наблюдать, как он использует этот внезапный политкапитал в начинающейся избирательной кампании 2026 года.

Константин Калиниченко