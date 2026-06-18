 
Политика

Артур Гайдук: КОИБы показывали свою эффективность

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Отказ от использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) на грядущих выборах может создать проблемы для корректного подсчета голосов. Такое мнение высказал в рамках 56-й сессии Законодательного Собрания Псковской области депутат от «Яблока» Артур Гайдук, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Сегодня нам предстоит назначить новые выборы в региональный парламент. Мы переходим в фазу избирательных кампаний, к которой есть множество вопросов. Это будут первые за 15 лет выборы, где не будут использоваться КОИБы. Почему мы в партии видим проблему? Они показали свою эффективность. Участки с КОИБами вызывали меньше нареканий. При необходимости оспорить, голоса можно было бы пересчитать вручную. Говорят, что они оказались изношены. Почему мы узнали, что с ними проблемы, именно перед выборами, а не заранее? Не думаю, что у нас не нашлось бы умельцев, которые бы их починили», - сказал Артур Гайдук.

Также он обрушился с критикой на дистанционное электронное голосование. Депутат считает этот способ голосования «котом в мешке».

«ДЭГ полностью исключает бумажные бюллетени. Мы продолжаем считать ДЭГ "котом в мешке". С массовым отключением интернета вопрос встает достаточно остро. ДЭГ – это инструмент для тех, кто вообще не может дойти до участка. Это как фото природы – красиво, но лучше самому до нее доехать, ведь фото может быть сгенерировано нейросетью. Несмотря на распространение продукции против партии "Яблоко", псковская полиция не сделала ничего. Это беззаконие. Возможно, у псковского УМВД есть более важные задания. Наверное, чтобы найти (запрещенную) фотографию у политиков и не пустить их на выборы. Это все равно, что не замечать возле себя слона. Это не соотносится с понятием "честные выборы". Не ведите себя, как международные спортивные организации, которые отстраняют спортсменов по надуманным причинам», - добавил Артур Гайдук. 

Проблемы с интернетом и различными видами связи во время выборов могут возникать в регионах, однако подобные ограничения будут связаны с обеспечением безопасности, говорила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 

В сентябре будут выбирать депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области.  

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Пресс-портреты

Гайдук Артур Маркович

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

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